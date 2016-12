शिवाजी स्मारक को राज ठाकरे ने बताया चुनावी स्टंट, कहा- CM फडणवीस घोषणाएं करते हैं नहीं देते फंड

अरब सागर में छत्रपति शिवाजी जी विशाल मूर्ति बनाने के सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (एमएनएस) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सवाल खड़े किए हैं। सोमवार को उन्होंने उठाया कि शिवाजी स्मारक के लिए पैसा कहां से आएंगे। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित स्मारक के लिए मुंबई के पास अरब सागर में जल पूजा की थी। राज ठाकरे ने नासिक में मीडिया से बात करते हुए कहा कि, ‘यह पैसा कहां से आएगा? क्या उनके पास इस इस्मारक के लिए पैसा है? अतीत में वे ऐसी ही घोषणाएं कर चुके हैं जिनके लिए कभी फंड नहीं मिल सका। इससे पहले राज्य सरकार ने मुंबई के पास अरब सागर में मराठा योद्धा शिवाजी का विशाल स्मारक बनाने का ऐलान किया है। इसमें शिवाजी की बड़ी प्रतिमा भी लगेगी और इस पर 3600 करोड़ का खर्च आएगा उन्होंने इस मामले को राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले का राजनीतिक स्टंट बताया। महाराष्ट्र की दूसरी सभी राजनैतिक पार्टियां भी इसे जल्द होने वाले मुंबई नगरपालिका चुनाव से जोड़ कर देख रही हैं।

उन्होंने कहा कि बजाए इसके, इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में विभिन्न जगहों पर मौजूद किलों और महलों के रखरखाव और विकास पर किया जाए जिनमें से कई छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के हैं। एमएनएस यह मांग लंबे समय से करती रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं, जिसमें कभी पैसा नहीं आता।

First Published on December 27, 2016 7:51 am