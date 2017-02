उद्धव ठाकरे ने कहा- झूठ की राजनीति करते हैं मोदी, उनकी जन्म-कुंडली है हमारे पास

शनिवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह मोदी जी के पास दूसरी पार्टी के नेताओं की कुंडली है वैसे ही हमारे पास भी मोदी जी की जन्म-कुंडली रखी है। आपको बता दें कि ठाकरे द्वारा यह प्रतिक्रिया इसलिए दी गई क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने कांग्रेस नेताओं को धमकी देते हुए कहा था कि ज्यादा न बोलें उनकी जन्म-कुंडली हमारे पास है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी जन्म-कुंडली तो बनती ही है। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो कि भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त न हो। मोदी सरकार झूठ के दम पर टिकी हुई है।

इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी जी भूल गए हैं कि कैसे वह गोधरा कांड से बचे थे। यह सिर्फ मेरे पिता बाल ठाकरे की वजह से ही संभव हो पाया था क्योंकि उन्होंने मोदी जी का उस समय बहुत साथ दिया था। देश का कोई भी प्रधानमंत्री इस हद तक नहीं गिरा जितना मोदी जी गिर गए हैं। मोदी जी अन्य नेताओं का मजाक उड़ाते हैं क्या ऐसा करना किसी प्रधानमंत्री को शोभा देता है। मोदी जी के इस व्यवहार से लोग अब ऊब चुके हैं और उनको नापसंद करने लगे हैं।

प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी आम जनता से झूठ बोलकर उन्हें अपने जाल में फंसाना का काम कर रही है। बीजेपी की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता पाने में है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके द्वारा लिए गए कई फैसलों से आम जनता को कितनी परेशानी होती है। इसके बाद ठाकरे ने शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन तोड़ने के मामले पर कहा बीजेपी के इसी रवैय के कारण ही हमने निकाय चुनाव के लिए उनके साथ गठबंधन तोड़ने का निर्णय लिया। मेरे पिता दिवगंत बाल ठाकरे, बीजेपी नेता प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के कारण दोनों पार्टियों के बीच यह मजबूत गठबंधन बना हुआ था लेकिन अभी हम विचार कर रहें हैं कि इसे आगे जारी रखना है या नहीं। इसका फैसला हम निकाय चुनाव के बाद ही करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों में अगर शिवसेना अकेले ही आगे बढ़ती तो हो सकता था कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर पार्टी के रुप में उभरते।

देखिए वीडियो - महाराष्ट्र में शिवसेना की बीजेपी से 25 साल की दोस्ती टूटी

First Published on February 12, 2017 9:31 am