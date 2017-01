वाइन शॉप से बियर खरीदने के लिए ऑफिस में ही छाप डाले दो-दो हजार के नए ‘नोट’

नोटबंदी के बाद आरबीआई की ओर से जारी किए गए 2000 रुपए के नए नोटों की कॉपी करने का एक मामला मुंबई के भयंदर में सामने आया है। इलाके से 2000 रुपए के नोटों की फोटोकॉपी करने के मामले में पुलिस ने दो रियल स्टेट को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि अब तक जितने भी जाली नोट छापे है, उनमें से ज्यादातर को उन्होंने बियर खरीदने में चलाया है। 500 और 1000 रुपए के बड़े नोटों को बंद किए जाने के बाद 10 नवंबर को आरबीआई की ओर से 2000 रुपए के नए नोटों को जारी किया गया था। पुलिस ने फेक करेंसी छापने वालों के पास से फोटोकॉपी करने में इस्तेमाल होने वाला स्कैनर और प्रिंटर बरामद किया है।

दोनों आरोपियों की पहचान राजेंद्र तकवले और चेतन पाटिल के रूप में हुई है। नकली नोटों के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस ने ओम श्री रियल स्टेट ऑफिस में छापा मारा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पार्टनर है और उन्होंने पुलिस को बताया कि वह (आरोपी) अब तक 2000 के नोट की 40 फोटोकॉपियों को चला चुके हैं, जिनका अधिकतर इस्तेमाल बार और दुकान से बियर खरीदने में हुआ। पुलिस ने उनके पास से प्रिटिंग में यूज होने वाले पेपर भी सीज किया है। यही नहीं पुलिस को दोनों के पास से 2000 रुपए के 32 नोट भी बरामद हुआ हैं।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने पहले कुछ नोट छापने से शुरुआत की और बिना किसी शक पैदा हुए चलाए जाने के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर नोट छापे। पुलिस ने दोनों पर आईपीसी की धारा 489 (a) और (b) (जाली नोट छापना) तथा धोखाधड़ी (धारा 420) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। मुंबई के विरार से एक युवक ने 2000 के नोट की कलर फोटो कॉपी निकालकर एक वाइन शॉप से दो बियर खरीदीं। बियर शॉप वाले ने जब नोट ध्यान से देखा तो वह फोटो कॉपी निकला। उसने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक को नकली नोट मामले में गिरफ्तार किया गया था। तुषार कचरु (26) नामक युवक ने दो हजार के नए नोट की 7-8 कलर फोटोकॉपीज बनाई थी।

वीडियो: एटीएम से निकल रहे हैं एक तरफ से प्लेन 500 रुपए के नोट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 28, 2017 11:22 am