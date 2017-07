लश्कर का आतंकवादी सलीम मुंबई से गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सलीम खान को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। एटीएस के महानिरीक्षक असीम अरुण ने यहां बताया कि दस्ते ने 2008 से वांछित लश्कर के आतंकवादी सलीम खान को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बंदीपुर के मूल निवासी खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जिसके आधार पर उसे मुंबई में रोका गया था। इसकी सूचना मिलने पर एटीएस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि खान से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की एटीएस मुंबई में पूछताछ कर रहे हैं।

अरुण ने बताया कि खान पिछली तीन मई को फैजाबाद से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी खुफिया एजंसी आइएसआइ के एजंट आफताब को विदेश से निर्देश देता था और धन भेजता था। यह बात विवेचना में सामने आई थी। उन्होंने कहा कि 2008 में रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर पर हमले के मामले में गिरफ्तार आतंकवादियों कौसर और शरीफ ने बताया था कि खान भी उनके साथ 2007 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुज्जफराबाद स्थित आतंकी शिविर में प्रशिक्षण ले रहा था।

First Published on July 18, 2017 4:15 am