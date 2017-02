पूर्व U-19 क्रिकेटर ने अंधेरी रेलवे प्लेटफार्म पर चढ़ा दी कार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस वालों की गिरफ्त में पूर्व क्रिकेटर हरमीत सिंह। (Express Photo by Amit Chakravarty)

मुंबई में अंडर-19 क्रिकेट टीम के एक पूर्व खिलाड़ी ने सोमवार को रेलवे प्लेटफॉर्म पर कार चढ़ा दी। इससे प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री घबरा गए और अचानक कार को देख हैरानी में पड़ गए। जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह 8 बजे मुंबई के अंधेरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अचानक एक कार चढ़ गई। व्यस्ततम समय (peak hours) होने के कारण स्टेशन पर काफी यात्री मौजूद थे जो कार को देख हैरानी में पड़ गए। इस कार को 28 साल के हरमीत सिंह चला रहे थे। हरमीत अंडर-19 क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं और फिलहाल रियल स्टेट बिजनेस में काम करते हैं।

अंधेरी रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) के मुताबिक, उन्हें सुबह करीब 8 बजे दुर्घटना की सूचना दी गई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, RPF अधिकारी ने बताया कि चालक एक सड़क से कार को प्लेटफॉर्म पर ले आया था। इस सड़क को स्टेशन पर निर्माण कार्य में काम आने वाले रॉ मैटेरियल को लाने के लिए बनाया गया था। अधिकारी के मुताबिक, आरोपी चालक पंजाब का रहने वाला है और फिलहाल मुंबई के मलाड इलाके में रहता है। वह मुंबई में नया है। अभी तक की जांच से पता लगा है कि उसने ऐसा गलती से किया है। इसके पीछे कोई वजह नहीं मिल पाई है।

हरमीत सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसपर रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि कहीं वह कार चलते हुए शराब के नशे में तो नहीं था। कार से एक बल्ला भी बरामद हुआ है।

First Published on February 21, 2017 10:59 am