पालना घर चलाने वाले 70 साल के बुजुर्ग आरोपी को 8 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण करने पर 7 साल की सजा

महाराष्ट्र में आठ साल की बच्ची के साथ यौन शोषण करने के जुर्म में कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 70 साल के इस आरोपी को पुलिस ने अक्टूबर 2013 में नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम अजीत सावंत है जो कि एक रियल स्टेट एजेंट है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि आरोपी की बीवी एक पालना घर चलाती है। इसमें काम-काजी माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें यहां छोड़कर जाते हैं। कभी-कभी आरोपी भी अपनी बीवी के साथ मिलकर बच्चों को संभालने का काम किया करता था जिसका उसने फायदा उठाकर बच्ची के साथ इस घिनौंने कृत्य को अंजाम दिया।

कोर्ट ने कहा कि इस घटना से बच्ची के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। जिसकी भरपाई आरोपी पर लगे जुर्माने की राशि नहीं कर पाएगी और न ही वह इसे भूलाने में सक्षम होगी। बच्ची को जो चोटें लगी हैं इस राशि से उसका इलाज कराया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पेश की गई बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इसे नहीं झुठलाया जा सकता कि आरोपी ने बच्ची के साथ कितने घिनौने तरीके से यौन शौषण किया जिससे कि बच्ची के अंदरुनी पार्ट में काफी गहरी चोटें आई हैं।

27 अक्टूबर 2013 में पुलिस को दिए गए बच्ची के मां के बयान के मुताबिक उसके पति और वह दोनों ही नौकरी-पेशा हैं। इस वजह से वह अपनी बच्ची की देखभाल नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने जुलाई में बच्ची को इस पालन-घर में डाल दिया जिससे कि उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। 26 अक्टूबर को बच्ची के पिता उसे पालना-घर से वापस लाए तो उसने रोते हुए अपनी मां से कहा कि उसे वहां न छोड़ा करें। मां ने जब बच्ची से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि आरोपी उसके साथ गंदी हरकतें करता है।

इस बारे में जब आरोपी से बात की गई तो उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और वह निर्दोष है। उसने कहा कि इस काम में उन्हें 15 साल हो गए हैं लेकिन आजतक किसी भी बच्चे के परिजन ने उसपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया।

First Published on February 12, 2017 10:56 am