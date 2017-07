VIDEO: मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर सरेआम लड़की का प्राइवेट पार्ट टच करके भागने लगा लड़का, लड़की ने दौड़ा कर पकड़ा

मुंबई से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां शहर के भीड़भाड़ वाले चर्चगेट स्टेशन स्टेशन पर सरेआम एक स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकत हुई है। लड़की के साथ अश्लीलता की ये सारी हरकत स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लड़की के साथ इस शर्मनाक हरकत को अंजाम देने वाले नाबालिग लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चर्चगेट पुलिस ने मीडिया को बताया कि ये घटना 8 जुलाई की दोपहर 2 बजे की है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के साथ ये घटना तब घटी जब वह अपने स्कूल जाने के लिए चर्चगेट स्टेशन पर भायंदर फास्ट लोकल का इंतजार कर रही थी।

सीसीटीवी में कैद ये हरकत बेहद शर्मनाक है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि पीड़िता स्टेशन पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का वेट कर रही है। तभी एक लड़का उसके पास आता दिखाई देता है। ये लड़का जैसे ही लड़की के पास पहुंचता है उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर देता है। इस शर्मनाक काम को अंजाम देकर वह तुरंत वहां से भागने लगता है। आरोपी लड़के की इस हरकत से लड़की थोड़ा चौंकती है लेकिन बिना देर किये उसके पीछे दौड़ पड़ती है। लड़की को भागता देख वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ अन्य यात्री भी आरोपी लड़के के पीछे भागते हैं और उसे कुछ दूरी पर पकड़ लेते हैं।

बताया जा रहा है कि लड़के को पकड़कर पहले तो भीड़ उसकी पिटाई करती है फिर उसे रेलवे पुलिस के हवाले कर देती है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 354 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी भी नाबालिग है जिस कारण उसे चिल्ड्रन रिमांड रूम में भेज दिया गया है।

First Published on July 16, 2017 10:34 am