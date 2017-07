पांच साल पहले मॉडल की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही CBI, लड़की के बदन से निकला था लड़के का दिल

मुंबई में पांच साल पहले हुई मॉडल सनम हसन की रहस्यमयी मौत की गुत्थी अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। इस केस को सीबीआई भी नहीं सुलझा पाई है। मीडिया में आई खबर के अनुसार 3 अक्तूबर 2012 की रात सनम अपना जन्मदिन मनाने एक पार्टी में गई थी। पार्टी के दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम के दिल पुरुष का निकला था। जिसके बाद डीएनए जांच के लिए भेजा गया दूसरा दिल को भी लड़के का बताया गया है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी दी गई है। सनम के परिजन उसके साथ रेप और हत्या का शक पहले ही जता चुके हैं।

जांच के दौरान पुलिस को इस मामले में कुछ हाथ नहीं लग पाया था। बाद में मुंबई पुलिस के नाकाम हो जाने के बाद इस केस की जांच सीबीआई को सौप दी गई। सीबीआई ने जांच के दौरान सनम की मौत के लगभग 4 साल बाद उसकी कब्र खुदवाई थी। जिसके बाद कब्र से सनम के दांत, नेल क्लिपिंग, बाल और जांघ की हड्डी को जांच के लिए भेजा गया। करीब पांच साल की जांच के बाद भी सीबीआई सनम का दिल तक तलाशने में नाकाम रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मरने से पहले सनम का दिल 70 फीसदी ब्लॉक था। उसकी मौत ज्यादा नशा करने की वजह से हुई थी हालांकि उसके परिजन इसे झूठ बता रहे हैं। उनका कहना है कि सनम फुटबॉल खेलती थी और अपने जन्मदिन से एक दिन पहले ही मैच खेल कर आई थी। मामले की पेचीदगी को देखते हुए लगता है अभी सनम के परिजन को इंसाफ के लिए और इंतजार करना पड़ेगा।

First Published on July 18, 2017 5:58 am