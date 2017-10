अब मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री पर बैन

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के रिहायशी इलाकों में अस्थायी (टेम्परोरी) पटाखा विक्रेताओं को पटाखे की ब्रिकी की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के आबादी वाले इलाकों में टेम्परोरी वेंडर दिवाली में पटाखा बिक्री नहीं कर पाएंगे। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट से कुछ अस्थायी पटाखा विक्रेताओं ने पटाखा बेचने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले प्रशासन द्वारा पटाखा बेचने का इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद ये क्रैकर्स विक्रेता कोर्ट गये थे। अदालत ने कहा कि कोई भी विक्रेता जो अस्थायी तौर पर मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखा बेचना चाहते हैं उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अदालत के इस फैसले का पटाखा चलाने पर असर नहीं पड़ेगा। लोग नियमित पटाखा विक्रेताओं से फायर क्रैकर्स खरीद सकेंगे। बता दें कि इससे पहले सोमवार (9 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी।

Will talk to CM Fadnavis&request if we can also ban crackers in Maharashtra on lines of SC order for Delhi-Maha Environment Min Ramdas Kadam

— ANI (@ANI) October 10, 2017