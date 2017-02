बीएमसी और पीएमसी चुनाव 2017 LIVE: मुंबई में 227 और पुणे महानगरपालिका में 162 सीटों के लिए मतदान जारी, बीएमसी में पहली बार भाजपा बनाम शिवसेना

BMC and PMC Elections 2017: मुंबई स्थित बीएमसी मुख्यालय (Express Photo)

बृहणमुंबई म्‍यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) और पुणे म्‍यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (पीएमसी) समेत महाराष्‍ट्र के 10 नगर निकायों के लिए मंगलवार (21 फरवरी) को मतदान हो रहा है। कई कॉर्पारेट फर्मों ने ऑफिस के टाइम में ढील दी है, ताकि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोग अपना वोट डाल सकें। वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 23 फरवरी को की जाएगी। बीएमसी चुनावों में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), शिवसेना, भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), नेशनलिस्‍ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस), समाजवादी पार्टी, बसपा व अन्‍य के बीच हो रहा है। बीएमसी की 227 सीटों के लिए, कुल 2,275 उम्‍मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 1,190 पुरुष, 1084 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल हैं। बीएमसी के चुनावी विभाग द्वारा जारी आखिरी लिस्‍ट के अनुसार, एशिया के सबसे अमीर नगर निकाय में सत्‍ता हथियाने के लिए 13 राजनैतिक दलों के बीच टक्‍कर हो रही है। वहीं, पुणे नगर निगम की 162 सीटों के लिए 1,102 उम्‍मीदवारों के बीच मुकाबला है। 2012 में यहां से एनसीपी को 51, एमएनएस को 29, कांग्रेस को 28, बीजेपी को 26 और शिवसेना को 15 सीटें मिली थीं।

8:08AM- महाराष्ट्र से बाहर होने के चलते ये बॉलीवुड कलाकार नहीं कर पाएंगे वोटिंग। आमिर खान- आउटडोर, ऋतिक रोशन- आउटडोर, अनुपम खेर- केप टाउन, ऋषि कपूर- हांगकांग, जावेद शबाना- बेंगलुरु, अर्जुन कपूर- लंदन, संजय दत्त- आगरा, अजय देवगन- जोधपुर, इमरान हासमी- जोधपुर

07:45AM- शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनका परिवार सुबह साढ़े 10 बजे वोट डालने के लिए बांद्रा स्थित नवजीवन हाई स्‍कूल जाएगा। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उनका परिवार दादर में बालमोहन विद्या मंदिर, शिवाजी पार्क में सुब‍ह साढ़े नौ बजे वोट डालेगा। मुंबई कांग्रेस प्रमुख संजय निरुपम अंधेरी में मतदान करेंगे तो केंद्रीय मंत्री व आरपीआई पार्टी के प्रमुख रामदास अठावले दोपहर में बांद्रा स्थित नवजीवन हाई स्‍कूल में वोट डालने जाएंगे।

07:30AM- बीएमसी (बृहन्‍मुंबई म्‍यूनिशिपल कॉर्पोरेशन) और पुणे म्‍यूनिशिपल कॉर्पोरेशन में मतदान शुरू हो चुका है। बीएमसी में कुल 227 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। पिछली बार यहां 44 प्रतिशत वोट डाले गए थे। वहीं पुणे में 162 सीट के लिए मतदान जारी है।

07:20 AM- बीएमसी में 20 साल से राज कर रही शिवसेना और भाजपा पहली बार आमने-सामने हैं। दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन टूट गया था। इसके चलते दोनों दलों के राष्‍ट्रीय नेता भी चुनाव प्रचार भी उतरे थे। बता दें कि बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगरपालिका है।

