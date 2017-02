BMC elections 2017: आदित्य ठाकरे ने कहा- बीजेपी सरकार काम नहीं करती, ट्विटर पर दूसरों के कार्यों का क्रेडिट लेती है, ये बचकानी हरकत है

महाराष्ट्र में कल यानी 16 फरवरी से निकाय चुनाव होने हैं। चुनाव दो चरणों में होंगे और नतीजे 23 फरवरी को आएंगे। इसी बीच एक्सप्रेस ग्रुप ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र और पार्टी के युवा नेता आदित्य ठाकरे से बातचीत हुई। उनकी पार्टी के रिपोर्ट कार्ड समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बीएमसी भारत की सबसे अमीर निकाय है। वहीं शिवसेना के कार्यकाल के बारे में पूछे जाने पर आदित्य ठाकरे ने पार्टी कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों के लिए उम्दा तकनीक का इस्तेमाल करने और पानी की सप्लाई बेहतर करने जैसे कार्यों की बात की। उन्होंने कहा “डिजिटल मैपिंग के जरिए सड़क निर्माण का काम किया जा रहा, सड़के इस तरह से बनाई जा रही है जिससे की वह ज्यादा समय तक टिक सकें। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीते 69 सालों में सबसे बुरा सूखा पड़ा था, लेकिन मुंबई की पानी की सप्लाई चेन की वजह से यहां कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं बरसात के समय भी मुंबई में की सड़के पानी से जाम नहीं हुई क्योंकि यहां का पम्पिंग सिस्टक बहुत कारगर तरीके से बनाया गया था।”

वहीं शिक्षा के क्षेत्र पर बोलते हुए बताया कि हमने बीएमसी के 480 स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम बनाए हैं और 18 हजार स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे गए। आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार और बीएमसी के बीच विकास कार्यों का श्रय लेने की रस्सा-कशी पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “विकास कार्यों का क्रेडिट लेने की होड़ में राज्य सरकार बहुत छोटे स्तर पर आ गई है। दरअसल ये ट्विटर सरकार है जो हमारे कामों को अपना बताकर ट्वीट करती है।” उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस के कार्यकाल में बनाई गई एक मेट्रो का क्रेडिट ये सरकार अपने पोस्टरों के जरिए लेने की कोशिश कर रही है और 2011 में कोस्टल रोड बनाने का प्रस्ताव हमने रखा था लेकिन ये सरकार उनका श्रय भी लेना चाहती है।

बीजेपी बचकानी हरकतें कर रही है।” वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में उन्होंने बताया कि वह चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि जो काम हम असेंबली से कर सकते हैं वह बहुत जरूरी है। ऐसे में मैंने कभी भी विधानसभा चुनाव से खुद को दूर रखने का नहीं सोचा।

देखें वीडियो

First Published on February 15, 2017 10:48 am