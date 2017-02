बीएमसी चुनाव नतीजे 2017 LIVE: 227 सीटों वाले सबसे अमीर म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन पर किसका होगा कब्जा ?

देश की सबसे धनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की मतगणना के बाद थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा कि लगभग 37 हजार 52 करोड़ रुपये बजट वाली इस नगर निगम का कर्ताधर्ता कौन बनेगा।

देखिए लाइव अपडेट:

10.00: जानकारी मिली है कि वोटों की गिनती के लिए 138 कर्मचारियों को लगाया गया है।

9.50: वोटों की गिनती कुछ देर में शुरू हो जाएगी, हर प्रत्याशी का एक प्रतिनिधि भी वोटों की गिनती के लिए जाएगा।

First Published on February 23, 2017 9:01 am