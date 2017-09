मुंबई भगदड़: महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 5-5 लाख रुपये मुआवजा

मुंबई में एल्फिंस्टन रोड और परेल उपनगरीय रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर मची भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मृतकों के निकट परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये सहायता राशि देने और घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर कराने की घोषणा की है। इस घटना में कम से कम 22 लोगों के मारे जाने की सूचना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने ट्वीट किया है, ‘‘मृतकों के निकट परिजन को पांच लाख रुपये मुआवजे की घोषणा। घायलों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।’’ उन्होंने लिखा है, ‘‘महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय आवश्यकता पड़ने पर मामले की जांच करवाएगी। कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’

फडणवीस ने ट्वीट किया है, ‘‘मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर मची दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ के बारे में जानकर बहुत दुखी हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों और प्रभावित होने वालों के लिए मेरा मन बहुत दुखी है।’’ उन्होंने लिखा है, ‘‘मुख्य सचिव और मुंबई के पुलिस आयुक्त से बात की। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचने और मामले की निगरानी करने तथा सभी को सहायता सुनिश्चित करने को कहा है।’’

₹5 lakh announced for the next of the kins of deceased and all the medical expenses of the injured will be borne by GoM.#Elphinstone

