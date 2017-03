शादी के लिए छुट्टी न मिलने पर आरपीएफ जवान ने राइफल से खुद को गोली मारी

मुंबई में शादी के लिए छुट्टी न देने के कारण आरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मार ली। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार यह मामला मुंबई सेंट्रल स्टेशन का है जहां पर 23 वर्षीय दलवीर सिंह ने अपनी सर्विस राइफल एके-47 से स्टेशन के आरपीएफ लॉकर रूम में खुद को गोली मार ली। दलवीर को तुरंत जग जीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मुंबई सेंट्रल सरकारी रेलवे पुलिस इस मामले की जांच में जुट गया है। काफी समय से यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि रेलवे पुलिस अधिकारी बहुत ही दवाब में रहकर काम करते हैं और उन्हें पर्याप्त छुट्टियां नहीं मिलती हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहले भी इस मुद्दे पर सवाल उठाता रहा है।

दलवीर के परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दलवीर की जनवरी में सगाई हुई थी। दलवीर काफी दिनों से परेशान था क्योंकि उसने अपनी शादी के लिए 6 मार्च से छुट्टी मांगी थी लेकिन उसे 11 मार्च से 16 मार्च तक की ही छुट्टी दी गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार रात को दलवीर ने अपने पिता से फोन पर बात की थी। पिता से बात करते हुए उसने अपनी बंदूक से ट्रीगर चला दिया जिसकी बहुत जोर से आवाज आई। राजेंद्र के पिता ने दलवीर को पुकारा लेकिन फोन के दूसरे तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अधिकारी ने बताया कि कुर्सी पर बैठे हुए दलवीर ने अपनी छाती पर गोली मारी जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था।

अपने परिवार में पांच बहन-भाइयों में अकेला लड़का दलबीर ने 2014 में आरपीएफ ज्वाइन की थी। दलवीर के पिता किसान है और वह घर में अकेला कमाने वाला था। यह उसकी पहली पोस्टिंग थी। दलवीर के पिता राजेंद्र ने कहा कि तीन बेटियों की शादी करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं दलवीर की शादी देखूं, जिसके लिए हम बहुत तैयारी कर रहे थे। हमने दलवीर से कहा था कि वह कम से कम 15-20 दिन की छुट्टी लेकर घर आए ताकि हम अच्छे से शादी की सभी रस्में पूरी कर सकें। इसके बाद नम आंखों से दलवीर के पिता ने कहा कि उसे छुट्टी तो नहीं मिली लेकिन अब वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है।

First Published on March 6, 2017 11:47 am