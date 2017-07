वीडियो: नागपुर में बीफ ले जाने के शक पर भीड़ ने की पिटाई, चार लोग पुलिस हिरासत में

महाराष्ट्र में कथित रूप से गौमांस लेकर जाने पर भीड़ द्वारा पिटाई का एक और मामला सामने आया है। समाचार एजंसी एएनआई के मुताबिक नागपुर के भरसिंगी इलाके में यह वारदात हुई है। एएनआई ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस वारदात का वीडियो शेयर किया है। इसके मुताबिक वारदात बीते बुधवार (12 जुलाई) की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चार लोगों को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीट सैम्पल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। बता दें यह पहली बार नहीं है जब किसी शख्स के पास गौमांस होने के शक या अफवाह पर उसके साथ मार-पीट की वारदात को अंजाम दिया गया हो।

गाय का मांस या गाय की तस्करी करने की अफवाह पर भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने के कई मामले लगातार सामने आए हैं। वहीं बीते महीने ईद से कुछ दिन पहले ही 15 साल के जुनैद की भी ऐसे ही एक भीड़ ने बल्लभगढ़ में पीटकर हत्या कर दी थी। जुनैद अपने बड़े भाई और दोस्तों के साथ दिल्ली से ईद की खरीदारी कर वापिस अपने घर लौट रहा था। विवाद सीट को लेकर शुरू हुआ था। वहीं जुनैद के बड़े भाई के मुताबिक भीड़ ने उन्हें बीफ खाने वाला बताकर उनसे मारपीट की थी जिसमें जुनैद की मौत हो गई।

#WATCH: Man beaten up for allegedly carrying beef in Nagpur’s Bharsingi, no arrests have been made yet. #Maharashtra (July 12th) pic.twitter.com/JiFAZMfRSS

गौरतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को चेतावनी दी थी लेकिन पीएम मोदी की चेतावनी का कोई असर नहीं दिख रहा है। 3 जुलाई को असम के सोनपुर में कुछ लोगों ने ट्रक में गाय भरकर ले जा रहे शख्स को रुकवा लिया और उसके साथ मारपीट की। ऐसे ही 30 जून को झारखंड में अलीमुद्दीन नाम के एक शख्स की पिटाई का मामला भी सामने आया था। वहीं बीते अप्रैल महीने में अलवर में पहलू खान और यूपी के दादरी में अख्लाक की भीड़ द्वारा पीटकर हत्या के मामले पर बीजेपी की केंद्र को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था।

First Published on July 13, 2017 8:35 am