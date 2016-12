छत्रपति की प्रतिमा का शीलान्यास कर बोले पीएम मोदी- लड़ाई तबतक नहीं रुकेगी जबतक हम जीतेंगे नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार (24 दिसंबर) को महाराष्ट्र पहुंचे। वहां मोदी सबसे पहले रायगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के नए केंपस का उद्घाटन किया। वहां मोदी ने कहा कि सरकार भारत के बेहतर भविष्य के लिए फैसले लेती रहेगी। ध्यान रखा जाएगा कि उनका लंबे वक्त के लिए फायदा हो। मोदी ने कहा कि छोटे वक्त के लिए राजनैतिक फायदा उठाने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। मोदी ने आगे कहा कि विकास के पैमाने का अंदाजा गांव में हुए बदलाव से लगाया जाना चाहिए दलाल पथ और लुटियन दिल्ली पर होने वाले परिवर्तन से नहीं। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। मोदी ने कहा कि स्टार्ट अप्स के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा होना जरूरी है।

उसके बाद पीएम मोदी गिरगाम चौपाटी पहुंचे। वहां वह बाकी लोगों के साथ नाव में बैठकर अरब सागर के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने शिवाजी मेमोरियल का जलपूजन किया। उसके बाद पीएम मोदी MMRDA ग्राउंड पहुंचे। वहां उन्होंने दो मेट्रो का शीलान्यास किया।

वहां हुई जनसभा में मोदी ने कहा कि राम का आकलन सिर्फ रावण वध से, कृष्ण का कंस को पराजित करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गांधी जी को भी सिर्फ अंग्रेजो को निकाला यहां तक याद करेंगे तो शायद हम उन महापुरुषों का पूर्ण रूप देखने में असफल होंगे।

मोदी ने आगे कहा कि रामचंद्र के जीवन के बाकी पहलू आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। कृष्ण के जीवन में भी कंस ही एक घटना नहीं थी। उन्हें गीता के लिए भी याद किया जाएगा। महात्मा गांधी ने लोगों को जगाने का काम किया। उसे कम नहीं आज सकता। मोदी ने कहा कि घोड़ा, तलवार, युद्ध सिर्फ इसके लिए ही शिवाजी को याद नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि वह काफी लोगों को प्रेरणा देने वाले थे। क्योंकि जैसे राम ने छोटे-छोटे वानरों से साथ मिलकर सेना बनाई थी वैसे ही शिवाजी ने भी छोटे-छोटे किसानों को साथ लिया और अपने साथ शामिल किया था।

ताजमहल का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, ‘आज भी दुनिया हिंदुस्तान में टूरिज्म की चर्चा करती है तो ताजमहल का नाम सुनते ही लगता है कि जाना चाहिए। लेकिन हम ताजमहल के बाहर निकल ही नहीं पाए हैं।’ मोदी ने आगे कहा कि शिवाजी और बाकी राजाओं के किलों को टूरिज्म के लिए विकसित करना चाहिए।

मोदी ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा, ‘8 नवंबर को आठ बजे हमने काला धन और भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला बोल दिया था।’ रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, ’70 साल तक मलाई खाने वाले नोटबंदी को सफल नहीं होने देना चाहते। वह इसे असफल करने के काफी प्रयास कर रहे हैं।’ मोदी ने आगे कहा कि 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होनी शुरू होगी और बेईमानों की तकलीफ बढ़नी शुरू होगी।

मोदी ने आगे कहा, ‘बेईमान को कहना चाहता हूं कि संभल जाए, लौट आएं, देश के कानून को स्वीकार करें। बेईमानों की बर्बादी का वक्त शुरू हो गया है। ये स्वच्छता अभियान है।’ मोदी ने कहा, ‘मोदी से डर नहीं लगता ना लगे, सरकार का खौफ नहीं है कोई बात नहीं पर बेईमान लोगों 125 करोड़ देशवासियों के मिजाज को कम मत आंकिए, उससे आपको जरूर डरना पड़ेगा।’ मोदी ने आगे कहा कि काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई तबतक नहीं रुकेगी जबतक जनता और वह जीतेंगे नहीं।

First Published on December 24, 2016 11:10 am