महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 2017 LIVE: 1.94 करोड़ वोटर तय करेंगे कौन होगा विजेता, मतदान शुरू

महाराष्‍ट्र के 10 नगर निकायों के लिए मंगलवार (21 फरवरी) को मतदान हो रहा है। ‘मिनी विधानसभा’ चुनाव कहे जाने वाले इस चुनाव में राज्‍य भर के 1.94 करोड़ मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। नगर निकाय चुनावों में इस बार स्‍वच्‍छ पानी, सड़कों और कूड़े जैसे परंपरागत मुदों से इतर कुछ नए मुद्दे चर्चा में हैं। मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने मुंबई, ठाणे, उल्‍हासनगर, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, शोलापुर, अकोला, अमरावती, नागपुर और नासिक के लिए 10 लाख करोड़ रुपए लागत के मेगा प्रोजेक्‍ट्स तैयार किए हैं। इन 10 शहरों में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, जहां उसने 2012 में हुए चुनावों में कुल 205 सीटें जीती थीं। एनसीपी ने सबसे ज्‍यादा 265, कांग्रेस ने 264, शिवसेना ने 227 और एमएनएस ने 112 सीटें जीती थीं। 74 सीटें निर्दलीयों ने जीती थी, जबकि बसपा ने 26, सीपीआई (एम) ने 6 और अन्‍य ने 66 सीटों पर विजय हासिल की थी।

यहां पढ़ें Maharashtra Civic Chunav 2017 Live Updates:

8:08 AM- उल्हासनगर मे 78 सीटों के लिए मतदान शुरू

07:39AM- आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर महानगरपालिका चुनावें के लिए में भारत महिला विद्यालय में अपना वोट डाला। वे सुबह वोटिंग शुरू होते ही मतदान केंद्र किया और लाइन में लगने के बाद मत डाला। इसके बाद उन्‍होंने मतदान की प्रतीक स्‍याही लगी अंगुली भी दिखाई।

07:37 AM- आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर पालिका के चुनावों में वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। नागपुर में आरएसएस का मुख्‍यालय है। भाजपा के बड़े नेता जैसे नितिन गडकरी भी यहां चुनाव डालने के लिए पहुंचेंगे ऐसी उम्‍मीद है।

07:30 AM- ठाणे, उल्‍हासनगर, पिंपरी चिंचवड़, शोलापुर, अकोला, अमरावती, नागपुर और नासिक में मतदान शुरू हो गया है। इन सभी शहरों की कुल सीटों के लिहाज से भाजपा पिछले चुनावों में तीसरे स्‍थान पर रही थी। इस बार वह सत्‍ता में है, इसके चलते उसके लिए चुनौती बड़ी है।

First Published on February 21, 2017 7:37 am