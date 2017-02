भारतीय जनता पार्टी ने बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली साड़ी बांटने का फैसला किया है। फरवरी के आखिरी में होने वाले जा रहे चुनाव के प्रचार में ये साड़ियां बांटी जाएंगी। लोगों का कहना है कि यह उन महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए फैसला लिया गया है, जो कि महंगाई और नोटबंदी की वजह से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि यह कदम भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सकता है। अभी तक पार्टी की महिला कार्यकर्ता केवल भगवा रंग की साड़ियां पहनती रही हैं।

एशिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव 21 फरवरी को होने वाले हैं। इस बार बीएमसी चुनाव में भाजपा और शिवसेना अगल-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कई सालों से ये दोनों पार्टियां में साथ में बीएमसी का चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन चुनाव से पहले दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने आरपीआई और शिवसंग्राम के साथ गठबंधन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा ने आरपीआई से वादा किया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो उन्हें डिप्टी मेयर का पद दिया जाएगा। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन 24 साल पुराना था।

बीएसी की 227 सीटों पर चुनाव होने वाला है। शिवसेना के साथ गठबंधन में भाजपा इनमें से 114 सीटें मांग रही थी, लेकिन शिवसेना ने इतनी सीटें देने से मना कर दिया। अब भाजपा ने छोटे दलों को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में भाजपा 192 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आरपीआई को 25, राष्ट्रीय समाज पक्ष को 6 और शिवसंग्राम को चार सीटें दी गई हैं।

भाजपा से नाराज चल रही शिवसेना ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। गुजरात में साल 2017 के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसे में शिवसेना ने हार्दिक पटेल को अपना चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शिवसेना के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है।

बता दें, हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत आरक्षण आंदोलन के मुखिया हैं। पिछले साल उनके नेतृत्‍व में गुजरात में पटेलों ने आरक्षण को लेकर आंदोलन किया था। इस आंदोलन की वजह से राज्य की भाजपा सरकार की काफी आलोचना हुई थी, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपना पद भी गंवाना पड़ा था।

First Published on February 8, 2017 11:31 am