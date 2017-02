महाराष्ट्र में मंगलवार (21-02-2017) को नगरपालिका चुनावों को लेकर जहां एक तरफ लोगों में उत्साह देखा जा रहा है तो वहीं इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। वोटिंग से एक दिन पहले सोमवार को नागपुर पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को गुस्से से भरी भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है लेकिन नागपुर के लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा उनके कई मुद्दों का समाधान नहीं किया जा रहा है।

नितिन गड़करी की गाड़ी जैसे ही नागपुर शहर के तन्दपेठ क्षेत्र में पहुंची तो लोग सड़क पर आ गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नितिन गड़करी बीजेपी के नागपुर इकाई के अध्यक्ष विकास कुम्भरे के साथ किसी कार्यकर्ता से मिलने उसके घर जाने के लिए निकले थे। क्षेत्र के लोगों को पहले ही पता चल गया था कि किसी बीजेपी नेता का काफिला यहां से गुजरने वाला है इसलिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। काफी मशक्कत के बाद नितिन गडकरी भीड़ से बच निकलने में कामयाब हुए। नारे लाग रहे लोगों ने कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। हमारे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनपर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। हमारी परेशानी सरकार को दिखाई नहीं देती।

वहीं इस घटना के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस मामले में कांग्रस पार्टी का हाथ है और बीजेपी के विरोध में नारे लगाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। बीजेपी ने कहा कि इस घटना को बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी ने अंजाम दिया है।

बता दें कि बृहणमुंबई म्‍यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) और पुणे म्‍यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (पीएमसी) समेत महाराष्‍ट्र के 10 नगर निकायों के लिए मंगलवार (21 फरवरी) को मतदान हो रहा है। कई कॉर्पारेट फर्मों ने ऑफिस के टाइम में ढील दी है, ताकि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोग अपना वोट डाल सकें। वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 23 फरवरी को की जाएगी। बीएमसी चुनावों में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), शिवसेना, भारतीय राष्‍ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), नेशनलिस्‍ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस), समाजवादी पार्टी, बसपा व अन्‍य के बीच हो रहा है।

First Published on February 21, 2017 10:06 am