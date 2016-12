वीडियोः दिनदहाड़े बैंक से 10 लाख रुपये लूटने वाले लूटेरों का सीसीटीवी फूटेज आया सामने

मध्यप्रदेश की सीमा से सटे हुए महाराष्ट्र के शिरपुर जिला के धुलिया में बैंक डकैती का मामला सामने आया है। मंगलवार 21 दिसंबर की शाम को धुलिया में सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया की एक शाखा में दो हथियार बंद बदमाश घुस आये और लूटपाट करने लगे। दोनों हथियार बंद बदमाशों ने सरेआम इस लूट की वारदात को अंजाम दिया और 10 लाख 26 हजार रूपये लेकर फरार हो गए।

फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश एक बाईक पर सवार होकर आए और सीधा बैंक के अंदर घुस गए। दोनों बदमाशों ने सिर पर हेलमेट लगाया हुआ था इसलिए कोई उनका चेहरा देख नहीं पाया। बैंक में घुसने के बाद इन्होंने सबसे पहले बैंक में अंदर से शटर बंद कर दिया इसके बाद पिस्तौल से लोगों और बैंक अधिकारियों को धमकाने लगे।

बदमाशों ने बैंक अधिकारियों को डराया और काउंटर पर रखे 10 लाख 26 हजार रूपये लेकर वहां से फरार हो गए। लूट की इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश जाते वक्त बैंक के शटर पर बाहर से ताला लगा गए। बताया जा रहा है कि लूट की इस रकम में नए और पुराने नोट शामिल थे। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस वहां पर पहुंची और बैंक में उपस्थिति लोगों और अधिकारियों से पूछताछ की।

लेकिन कोई भी कुछ बता नहीं पाया क्योंकि कोई भी बदमाशों ने सिर पर हेलमेट लगाए हुए थे जिसकी वजह से कोई भी उनका चेहरा नहीं देख पाया था। बदमाशों के बारे में कोई सुराग न मिलने से मामला थोड़ा पेचीदा हो गया हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही और

आरोपियों की तलाश में जुटी गई है। नोटबंदी के बाद जहां एक तरफ लोग परेशान हो रहे हैं दूसरी ओर लूटपाट और चोरी की ऐसी घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं।

वीडियोः देखें बैंक लूट का सीसीटीवी फूटेज

वीडियोः देखें बैंक लूट का दूसरा सीसीटीवी फूटेज



वीडियोः दिनदहाड़े बैंक से 10 लाख रुपये लूटने वालों का सीसीटीवी फूटेज आया सामने

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 22, 2016 10:45 am