ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दे दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- पीएम नरेंद्र मोदी हमारे घर आकर करें ‘मन की बात’

मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक युवक ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। मौत को गले लगाने से पहले युवक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें आत्महत्या करना महापाप है और मेरे मरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे घर आकर मन की बात करें तो शांति मिलेगी जैसी बातें लिखी हुई हैं। वहीं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का भी जिक्र सुसाइड नोट में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीकमगढ़ जिला निवासी दुष्यंत नाम का युवक काफी देर तक दतिया रेलवे स्टेशन पर टहलता रहा और जैसे ही ट्रेन आई पटरी पर जाकर लेट गया। तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस को युवक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट से आत्महत्या करने की वजह का खुलासा नहीं हो रहा है। सुसाइड नोट से पुलिस को अंदेशा है कि मृतक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा है, “मैं आज आत्महत्या कर रहा हूं, जो हिंदू रीति-रिवाजों में महापाप है लेकिन जीवन में कुछ फैसले होते हैं, जिन्हें व्यक्ति को नहीं व्यक्ति की मजबूरियों को लेना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि हमारी मृत्यु के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे घर आकर धन की बात न कर मन की बात करेंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। मोदी जी हमारे घर आएं तभी साबित होगा ‘हर-हर मोदी, घर-घर मोदी।’

युवक ने आगे लिखा है, “मोदी जी मुझे पता है कि आप अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त है लेकिन आप हमारे घर आएं तो बड़ी उपलब्धि होगी। अगर कांग्रेस वापसी करना चाहती है तो प्रियंका गांधी को कमान संभालने दो क्योंकि प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है।” युवक ने इसके अलावा रामराज्य, मंदिर, गांव के लिए 12 घंटे बिजली तथा पक्की सड़कें, सांसद द्वारा गांव गोद लिए जाने सहित देश के नक्शे पर गांव की पहचान बनाने का जिक्र भी अपने सुसाइड नोट में किया है।

First Published on March 3, 2017 11:29 am