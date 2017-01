दुल्हन के लिए पहनी एयरफोर्स की वर्दी लेकिन मंडप की जगह पहुंच गया हवालात के अंदर

सुंदर, सुशील दुल्हन पाने के लिए लोग न जाने क्या-क्या करते हैं। इनमें से कुछ तो सही रास्ता अख्तियार करते हैं जबकि कुछ गलत रास्ते अपना लेते हैं। ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां एक युवक ने खुद को एयरफोर्स का स्टाफ बताकर अच्छी दुल्हन और दहेज में मोटी रकम पाने के लिए एक स्वांग रचा जिसमें वो खुद फंस गया। आज हालत ये है कि उसे न तो दुल्हन मिली न ही मोटी रकम, उल्टे वो अब सलाखों के पीछे पहुंच गया। विहुल शाक्य नाम के इस युवक ने शादी रचाने के लिए पहले तो खुद को एयरफोर्स का कर्मचारी बताया फिर दहेज में मोटी रकम ली। ससुराल वालों को बेवकूफ बनाने के लिए उसने खुद नकली वर्दी भी पहन ली और एयरफोर्स स्टेशन के गेट तक जा पहुंचा लेकिन एयरफोर्स के अफसरों ने नकली वर्दी में घूम रहे इस युवक को सीसीटीवी कैमरे में देखकर पहचान लिया। फिर क्या था, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के महाराजपुरा एयरबेस का है। शुक्रवार की शाम विहुल शाक्य महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन में अंदर घुसने की कोशिश रहा था। तभी उसे पकड़ लिया गया। विहुल ग्वालियर के नदी पार टाल इलाके का रहने वाला है। विहुल ने अपने घरवालों को भी एयरफोर्स कर्मचारी होने की कहानी सुना रखी थी लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद घरवालों को भी इसकी हकीकत पता चल गई। कुछ दिनों बाद उसकी शादी होनेवाली थी और घोड़े पर सवार होकर दुल्हनिया के पास पहुंचनेवाला था लेकिन मंडप की बजाय वो हवालात पहुंच गया।

पुलिस का कहना है कि विहुल ने अपने घर वालों को बताया था कि वो सात महीने से एयरफोर्स में नौकरी कर रहा है। दहेज में अच्छी रकम लेने के लिए उसने ससुराल वालों को भी यही कहानी सुनाई लेकिन नकली वर्दी पहनते ही उसका भांडा फूट गया। दरअसल, विहुल एक मैकेनिक के साथ हेल्पर का काम करता है। कुछ समय तक विहुल ने एयरफोर्स के अंदर भी मजदूर के तौर पर काम किया है। इसी दौरान उसके दिमाग में ये आइडिया आया और फिर उसने घरवालों और रिश्तेदारों को खुद को एयरफोर्स कर्मचारी बताना शुरू कर दिया।

विहुल ने साजिशन एयरफोर्स की नकली वर्दी भी तैयार करवा ली थी। ताकि किसी को शक न हो। इसी दौरान विपुल को शादी के लिए कई प्रस्ताव आने लगे। आखिरकार फिरोजाबाद में उसकी शादी भी तय हो गई। विहुल का कहना है कि उसने शादी करने और घरवालों को खुश करने के लिए ही एयरफोर्स कर्मी होने की कहानी गढ़ी थी लेकिन अब उसे इस पर पछतावा हो रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। साल भर के अंदर महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन में घुसपैठ का ये तीसरा मामला है। इससे पहले भी दो लोग फर्जी आईडी बनाकर एयरबेस में घुसने की कोशिश कर चुके हैं।

First Published on January 29, 2017 11:01 am