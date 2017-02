मोबाइल चोरी होने पर अंधविश्वास में पड़ा युवक, टोटका करने के चक्कर में जला दिए 5 बच्चों के हाथ

हमारे समाज में आज भी अंधविश्वास की जड़ें मजबूत हैं। इसका उदाहरण देखने को मिला है रतलाम जिले के रावटी थाना स्थित नरसिंह पाड़ा गांव में, यहां एक शख्स ने मोबाइल चोरी होने पर अंधविश्वास के जाल में फंस कर पांच बच्चों के हाथ खौलते तेल में डूबा दिया। दरअसल, पूरा मामला 19 फरवरी (रविवार) का है। यहां एक बच्चे राजू के घर उसके कुछ दोस्त खेलने गए थे। इसी दौरान राजू के घर से उसके पिता छगन का मोबाइल चोरी हो गया। राजू के पिता ने मोबाइल चोरी होने का आरोप उसके दोस्तों पर लगा दिया और उसकी तलाशी करने लगे। जब छगन को बच्चों के पास से मोबाइल नहीं मिला तो उसने बच्चों से कहा कि वो एक टोटका करेगा और सभी बच्चों का हाथ एक बर्तन में खौलते तेल में डालेगा। इस दौरान जिस भी बच्चे का हाथ जल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि उसी बच्चे ने मोबाइल चुराया है। इसके बाद छगन ने राजू के सभी 8 दोस्तों को अपने घर बुलवाया और एक बर्तन में तेल गर्म कर के जबरदस्ती 5 बच्चों का हाथ खौलते तेल में डुबाया। जिससे पांचों बच्चों के हाथ जल गए और वो पीड़ा से तड़पने लगे।

पांचों बच्चों के जला हाथ देखकर बाकी बच्चे वहां से भाग गए और जाकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन छगन के घर पहुंचे और हाथ जले बच्चों को रावटी स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले गए साथ ही उसकी इस क्रुरता की पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने बच्चों के बयान पर आरोपी छगन के खिलाफ बाल हिंसा और प्रताड़ित का मामला दर्ज कर लिया है। सभी बच्चे हेमराज, सोनू, दशरथ, बबलू, अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अंधविश्वास को लेकर कई घटनाएं घट चुकी हैं।

First Published on February 22, 2017 11:45 am