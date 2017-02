शौच के लिए हाथों में लोटा लेकर जिला पंचायत कार्यालय पहुंची महिलाओं ने पूछा- कहां जाएं साहब तो शर्म से लाल हो गए अफसर

मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान कैसे भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ चुका है, इससे हम आपको पहले भी रू-ब-रू करा चुके हैं। इससे पहले जनसत्ता.कॉम ने खबर छापी थी कि छतरपुर जिले में शौचालय में एक शख्स ने परचून की दुकान खोल रखी है और अब खबर ये है कि अधिकारियों के भ्रष्ट रवैये से तंग आकर ग्रामीण महिलाओं ने आवाज बुलंद कर ली है। मामला जबलपुर का है जहां स्वच्छता अभियान के तहत अधिकारियों ने शौचालय नहीं बनवाया तो महगंवा गांव की महिलाएं लौटा लेकर जिला पंचायत कार्यालय में जा पहुंची और अधिकारियों से सवाल किया कि आप ही बताएं कि शौच के लिए कहां जाएं हम। महिलाओं के इस सवाल से अधिकारी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने अपना सिर शर्म से झुका लिया।

स्वच्छता अभियान के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के घरों में सरकार ने शौचालय बनवाने का फैसला किया था। इस योजना के तहत हर घर में बनने वाले शौचालयों के लिए नगर पालिका को पैसा तो दे दिया गया लेकिन अभी तक महगंवा गांव में शौचालय के निर्माण का काम पूरा नहीं किया गया है। इस गांव में करीब 150 ऐसे घर हैं जिनमें शौचालय के निर्माण का काम होना था लेकिन अभी तक केवल 10 से 15 शौचालयों का ही निर्माण हो पाया है। इस गांव के पंच और सरपंच जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते, उन्होंने इस योजना के तहत अपने-अपने घरों में 3 से 4 शौचालयों का निर्माण करा लिया है। घर-घर में शौचालय की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में हैं लेकिन उनके स्वच्छता अभियान की धज्जियां उनके ही लोग उड़ा रहे हैं।

इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने जिला पंचायत कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। जबलपुर के युवा संगठन के अध्यक्ष सौरभ यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला पंचायत के सीईओ को ज्ञापन भी सौंपा है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की इस समस्या का निवारण किया जाए। वहीं यादव ने बताया कि इस मुद्दे पर अगर किसी भी ग्रामीण द्वारा आवाज उठाई जाती है तो पुलिस उसपर झूठा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लेती है।

गांव की महिलाओं ने कहा कि घर से बाहर जाकर शौच करना हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाता है लेकिन कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है जिसके चलते आज हम लौटा लेकर ही कार्यालय पहुंच गए। इससे इन अधिकारियों को कुछ तो शर्म आई होगी कि हम महिलाओं को खुले में शौच करने से कितनी परेशानी होती है। बाद में मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है।

First Published on February 19, 2017 11:09 am