इंजीनियरिंग कॉलेज की दो लापता लड़कियों की क्षत-विक्षत लाशें मिलीं, एक साथ बंधे थे दोनों के हाथ

मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट क्षेत्र से दो इंजीनियरिंग छात्रा के शव बरामद हुई है। दोनों छात्राओं के शव भेड़ाघाट के सरस्वती घाट पर तैरती हुई मिली है। पुलिस ने बताया कि छात्राओं के हाथ बंधे हुए थे और क्षत-विक्षत हालत में थे। इन दोनों छात्राओं का नाम नेहा और काजल बताया जा रहा है। ये मैहर इलाके की रहने वाली थीं और श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर रही थीं। शुरुआती जांच में पता चला कि ये दोनों छात्राएं 2 फरवरी से लापता थीं।

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार की सुबह अचानक सूचना मिली की नर्मदा नदी के किनारे बने सरस्वती घाट पर क्षत-विक्षत हालत में दो लाश देखी गई है। जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तहकीकात में पता चला कि ये दोनों छात्राएं वही है जिनकी 2 फरवरी से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने बताया कि छात्राओं के परिजनों को और कॉलेज प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में कुछ कहने से इनकार कर दिया है कि यह सुसाइड है या हत्या।

जानकारी में पता चला है कि ये दोनों छात्राएं नेहा नामदेव और काजल सेंगर (20) मैहर इलाके में एक किराए के मकान में रहती थीं और श्रीराम कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थीं। ये दोनों छात्राएं इंजीनियरिंग के 5वें सेमेस्टर में थीं। जिसके बाद ये दोनों छात्राएं 2 फरवरी को कॉलेज जाने के लिए घर से निकलीं, लेकिन फिर वापस नहीं लौटीं। जब उनके परिजन ने उनके मोबाइल में फोन किया तो वह बंद मिला। जिससे वह परेशान हो गए और 3 फरवरी को दोनों के परिजन माढ़ोताल थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

देखिए वीडियो - मध्य प्रदेश: प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची नाबालिग, पुलिस को दिए बयान में कहा- “जिन्न ने किया गर्भवती”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 8, 2017 11:34 am