मध्यप्रदेश: माँ की हत्या कर बेटे नें खुद को मारी गोली, पुलिस ने जांच में जुटी

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गुरप्रीत सिंह और उसकी मां की लाश बरामद हुई है। गुरप्रीम अपनी मां के साथ कृष्णा एवेन्यू अपार्टमेंट के फ्लैट नं 302 में रहता था। गुरप्रीत नें देसी तमंचे से खुद को गोलीमारकर खुदकुशी कर ली और पास में ही उसकी मां की भी लाश मिली है। जानकारी के मुताबिक गुरप्रीत बजाज फाईनेंस में कलेक्शन का काम करता था। फ्लैट में मां बेटे दोनों ही रहते थे। जबकि गुरप्रीत के बहन मध्यप्रदेश के सतना में रहती है। गुरप्रीत के बहन नें मंगलवार सुबह गुरप्रीत के दोस्त कमल भाटिया को फोन करके बताया कि कल रात से गुरप्रीत और उसकी मां फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद कमल गुरप्रीत के घर पहुंचा। देर तक घंटी बजानें के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। कमल नें मकान मालिक को फोन कर कारपेंटर को बुलवाया। दरवाजा खोलकर जब अंदर पहुंचे तो अंदर का दृश्य दिल दहला देनें वाला था। कमरे में गुरप्रीत और उसकी मां मनजीत कौर की लाश पडी थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई जहाँ पुलिस नें आकर छानबीन की तो पहली नजर में गुरप्रीत की मौत खुदकुशी मालुम हुई। गुरप्रीत के हाथ में देसी तमंचा था और कनपटी पर फायर किया गया था। जबकि मां की मौत का कारण पता नहीं चला है। घटना में कयास लगाये जा रहे हैं कि मां को गला दबाकर मारा गया है। हो सकता है कि गुरप्रीत नें पहले मां की हत्या की हो और फिर खुद को गोली मार ली हो। गुरप्रीत के पास से एक छोटा सा स्युसाईड नोट मिला है जिसमें लिखा है..

“मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं। इसके लिये किसी को परेशान न किया जाये। मेरे बैंक में जमा पूरा पैसा मैरी बहन को दे दिया जायें”

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर में परिवार का कोई दूसरा सदस्य न होनें की वजह से पुलिस गुरप्रीत के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। वहीं सतना से गुरप्रीत के बहन के आनें का इंतजार है। गुरप्रीत सवा साल से यहां पर रह रहे थे। इस केस में तेजस्वनी नगर थाना प्रभारी गिरीश कुमार का कहना है कि जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उनके हाथ में देशी पिस्टल थी और राईट साईट के कनपटी में वहां पर उनको गोली लगी हुई थी। बगल में उनके मां मंजीत कौर। उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। सुसाईड नोट में आत्महत्या करनें की बात सामनें आई है। जांच कर रहे हैं स्थिती स्पष्ट नहीं है। एक चला हुआ खोखा मिला था एक जिंदा कारतूस मिला है।

जम्मू-कश्मीर: कुलगाम, शोपियां में लगा कर्फ्यू; आतंकियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़ में हुई थी दो नागरिकों की हत्या

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 14, 2017 5:33 am