मध्यप्रदेश: ससुराल वालों से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

मध्यप्रदेश के इंदौर में एक युवक ने अपने ससुराल वालों से परेशान आकर खुदकुशी कर ली। वहीं उसने मरने से पहले खुद ही एक सुसाइड वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने ससुराल वालों को अपनी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार बताया है। बताया जा रहा है कि मरने वाले युवक को उसके ससुराल वाले पिछले काफी समय से पैसों के लिए परेशान कर रहे थे। युवक ने अपनी इस सुसाइड वीडियों में बताया कि उसके ससुराल वाले पिछले काफी समय से उसे परेशान कर रहे है।

वीडियों में युवक ने बताया कि उसे किसी व्यक्ति के ब्याज के पैसे देने के लिए ससुराल वाले बार-बार बोल रहे थे। युवक का कहना है उसके ससुराल वाले न सिर्फ उसे परेशान कर रहे थे बल्कि उसके घरवालों को भी परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं इस वीडियों में युवक ने बताया कि वह किसी व्यक्ति के ब्याज के पैसे देने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। साथ ही युवक को एक व्यक्ति के नाम की धमकी दे रहे थे।

युवक ने वीडियों में आरोप लगाया है कि पहले तो उसके ससुराल वालो ने उसे पीटा। इसके बाद उसके खिलाफ झूठी कम्पलेंट करके थानें में बंद करवा दिया। युवक रातभर थाने में बंद रहा। इन सारी चीजों के बाद युवक को जिदंगी से बेहतर मरना सही लगा। सुबह थाने से लौटने के बाद हताश युवक ने अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

युवक ने यह सुसाइड वीडियो अपनी खुदकुशी से पहले बनाया। वहीं युवक की मौत के बाद पुलिस ने मामाला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में यह वीडियो अहम सबूत है जिसके सामने आने के बाद अब युवक के ससुराल वालों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है।

वीडियो: युवक ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो, ससुराल वालों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

First Published on February 2, 2017 11:30 am