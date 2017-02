शादी से इन्कार करने पर पागल प्रेमी ने युवती को 40 फीट गहरे कुएं में फेंका, युवती की हालत गंभीर

देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है जहां पर शादी से इंकार करने पर पागल प्रेमी ने युवती को 40 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया। युवती का इलाज जिले के अस्पताल में किया जा रहा है जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी युवक फरार है, पुलिस उसकी तलाश के लिए जगह-जगह दाबिश दे रही है। वहीं युवती का इलाज कर रहे जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उसके दोनों पैर और कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि युवती के बेहतर इलाज के लिए उसे इंदौर के बड़े अस्पताल में भेजने की तैयारी की जा रही है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव की रहने वाली नंदा चौहान से गांव का ही रहने वाला देवेंद्र एक तरफा प्यार करता था। देवेंद्र नंदा से शादी करना चाहता था इसके लिए आरोपी देवेंद्र ने नंदा के परिवारवालों से बात की लेकिन नंदा और उसके परिवारवालों ने शादी से इन्कार कर दिया था। पुलिस ने बताया कि तीन दिन पहने ही नंदा की सगाई इंदौर के रहने वाले एक युवक से हुई जिसके बाद से ही आरोपी देवेंद्र नंदा पर शादी करने का ज्यादा दवाब बनाने लगा।

रविवार की दोपहर जब नंदा खेत में जानवरों को चराने के लिए निकली तो देवेंद्र ने उसका पीछा किया। खेत में देवेंद्र ने नंदा को पकड़ लिया और उससे कहना लगा कि मुझसे शादी कर लो। नंदा के बार-बार शादी से इन्कार करने के बाद आरोपी उसे 40 फीट गहरे कुएं में फेंककर वहां से भाग खड़ा हुआ। जब काफी समय तक नंदा घर नहीं लौटी तो परिवारवालों ने उसे कई जगहों पर ढूंढा। काफी देर तक ढूंढने के बाद परिवारवालों को नंदा बेहोशी की हालत में खेत के पास बने कुएं में मिली। परिवारवालों ने तुरंत नंदा को अस्पताल पहुंचाया और देवेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी देवेंद्र की तलाश में कई जगहों पर छानबीन कर रही है

देखिए वीडियो - मध्य प्रदेश: बीजेपी नेता ने डॉक्टर से की गालीगलौज, जूते मारकर, कपड़े फाड़कर दौड़ाने की दी धमकी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 7, 2017 11:06 am