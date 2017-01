नाभा जेल से भागे आरोपी कुलप्रीत सिंह देवल और सुनील कालरा को इंदौर पुलिस ने किया गिरफ्तार

पंजाब की नाभा जेल से भागने वाले अपराधी कुलप्रीत सिंह देवल उर्फ नीटा और सुनील कालरा उर्फ शैल्ला को पकड़ने में इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि यह दोनों आरोपी अपना नाम बदलकर करीब डेढ़- दो महीने से यहां रह रहे थे। मगर बिल्डिंग में ही रहने वाले किसी व्यक्ति ने नीटा को पहचान लिया जिसके बाद उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर दोनों कोनिरवाना एम्पायर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 202 से गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 1 लैपटाप, 92 हजार रुपये नगद और अन्य सामान बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।इंदौर पुलिस ने नीटा और शैल्ला की गिरफ्तारी की सूचना पंजाब पुलिस को दे दी है। आरोपी कुलप्रीत सिंह देवल उर्फ नीटा पंजाब में बड़ी-बड़ी आपराधिक गैंग को संचालित कर रहा था। वह 2012 से अपहरण, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है। 2015 में नाभा जेल से जालंधर कोर्ट जाते समय पंजाब के गैंगस्टर सूखा कहलावन की पुलिस अभिरक्षा में हत्या करने के मामले में भी नीटा की मुख्य भूमिका थी।

इस सारे अपराधों को अंजाम देने के बाद नीटा दुबई भाग गया था। उसके बाद वह जनवरी 2016 में भारत वापस आया तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। लेकिन 27 नवम्बर को नीटा नाभा जेल से अपने साथियों हरमिन्दर सिंह उर्फ मिन्टू, गुरप्रीत सिंह सैखन, अमनदीप सिंह उर्फ धौतियान, कद्गमीरा सिंह के साथ जेल तोड़कर फरार हो गए था। पंजाब सरकार ने नीटा पर 5 लाख रुपये के इनाम घोषणा की थी।

वही उसका साथी सुनील कालरा उर्फ शैल्ला भी बहुत शातिर अपराधी है। वह ज्यादातर महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। शैल्ला ने लुधियाना की रहने वाली शिवानी गुप्ता हत्याकाण्ड का मुख्य आरोपी है। शैल्ला ने शिवानी नाम की महिला से दोस्ती का ड्रामा कर उसके घर से 25 लाख रुपये नगद और ज्वैलरी लूटकर जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद शैल्ला ने शिवानी का शव नाले में फेंक दिया था। इस अपराध के लिए शैल्ला को आजीवन कारावास से दन्डित किया गया था।लेकिन शैल्ला पैरोल से फरार हो गया था।

First Published on January 18, 2017 10:50 am