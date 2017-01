मध्य प्रदेश: भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को फेसबुक पोस्ट पर बताया गया ISI एजेंट, पुलिस ने की शिकायत दर्ज

इंदौर के हीरा नगर थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को आईएसआई का एजेंट बताती हुई फेसबुक पोस्ट को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराइ है, साथ ही फेसबुक पर पोस्ट के स्क्रीन शॉट भी दिए, जिसमे एक चेनल (आज तक) की स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कैलाश विजयवर्गीय के पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने के ठोस साबुत मिलने की बात लिखी है। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही पोस्ट करने वाले शख्स तक पहुचने का दावा किया है।

भाजापा कार्यकर्ताओं ने एक आवेदन दिया है। व्हाट्सएप पर शेयर की गई की पोस्ट जिसमे एक चैनल पर असत्य खबर प्रसारित करने से लोगों को भावनाएं आहत हुई हैं, हमने आवेदन पर जांच टीम गठित कर दी है, ये पोस्ट कैलाश विजयवर्गीय के बारे में है जो प्रथमद्रष्टया सही पोस्ट होना नहीं प्रतीत होता, सोशल मिडिया से व्हाट्स एक पर प्रसारित की गई, ऐसा लगता है की किसी ने जानबूझ कर आपराधिक मानसिकता के साथ ये पोस्ट किया है।

First Published on January 25, 2017 11:29 am