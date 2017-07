ये देश का पहला वीवीआईपी पेड़, 12 लाख रुपए साल में खर्च होते है इस पेड़ पर , 24 घंटे तैनात रहते हैं 4 सुरक्षाकर्मी

मध्य प्रदेश के सलामतपुर में स्थित एक पीपड़ की पेड़ की सुरक्षा में मध्य प्रदेश सरकार हर साल करीब 12 लाख रुपए खर्च कर रही है। पीपल के इस पेड़ को कथित तौर पर भारत का पहला वीवीआईपी पेड़ भी कहा जा रहा है जिसे इतनी सुरक्षा दी गई है। नूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल सांची स्तूप से ये पेड़ महज पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार सरकार ने इस पेड़ की सुरक्षा के लिए चार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है जो 24 घंटे इस पेड़ की सुरक्षा करते हैं। पेड़ की सुरक्षा में लगे एक सुरक्षाकर्मी परमेश्वर तिवारी ने एनडीटीवी को बताया कि वो यहां साल 2012 से पेड़ की सुरक्षा में तैनात है। सुरक्षाकर्मी ने आगे बताया कि पहले इस पेड़ को देखने के लिए सैकड़ों लोग आते थे लेकिन अब कुछ ही लोग आते हैं। खबर के अनुसार करीब पांच साल पहले भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा इस पवित्र को पेड़ को अपने साथ लाए थे। उन्होंने ही इस पेड़ को यहां लगाया था। बता दें कि इस पेड़ को पानी देने के लिए सरकार ने अलग से पानी की टंकी भी लगवाई है।

वहीं हर सप्ताह मध्य प्रदेश के वनस्पति वैज्ञानिक इस पेड़ की देखरेख के लिए आते रहते हैं। इस दौरान पेड़ की स्वास्थ्य जांच-पड़ताल की जाती है। सांची में भारतीय महाबोधि सोसाइटी के सदस्य भंटे चंदारतन ने बताया कि करीब 300 ईसा पूर्व पवित्र बोधि पेड़, जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को सत्य की प्राप्ति हुई थी, की एक शाखा को भारत से श्रीलंका ले जाया गया था। राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे इसी पेड़ की एक शाखा को अपने साथ भारत लेकर आए थे। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते एक महीने में कर्ज की वजह से 51 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जिसके बाद राज्य में इस पेड़ किए जाने वाले लाखों रुपए के खर्च को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

Madhya Pradesh spends Rs 12 lakh a year to maintain this ‘VVIP tree’ – watch video here

Read: http://t.co/1dDJJzWhPz pic.twitter.com/v1QeqPsmDk

— NDTV (@ndtv) July 13, 2017