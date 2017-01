वीडियो: यहां सार्वजनिक रूप से सैकड़ों लोग खेलते हैं करोड़ों का जुआ, पुलिस मूकदर्शी, बीजेपी विधायक संयोजक

मध्य प्रदेश में यूं तो कानूनन जुआ खेलना अपराध है लेकिन यहां के दमोह जिले में पुलिस और नेताओं की निगेहबानी में खुलेआम करोड़ों का जुआ होता है। राज्य के बुंदेलखंड अंचल के मंडला गांव में मकर-संक्राति पर परंपरा के नाम पर होने वाला ये मेला जुए और बेड़नियों के राई बुंदेली नाच के लिए जाना जाता है। स्थानीय प्रशासन और नेताओं की सरपरस्ती में होने वाले इस “सार्वजनिक जुआघर” में हर रोज एक करोड़ रुपये तक का जुआ खेला जाता है। ये मेला मकर-संक्राति से शुरू होकर चार से पांच दिनों तक चलता है। शनिवार (14 जनवरी) से शुरू हुए मेले का बुधवार (18 जनवरी) को आखिरी दिन है।

मेले में जुआ खेलने के लिए करीब 100 काउंटर लगे होते हैं जिन पर तमाम तरह के जुए के खेल खेले जाते हैं। नाम न बताने की शर्त पर कार्यक्रम से जुड़े लोग बताते हैं कि मेले में जुए से चार-पांच करोड़ रुपये की कमायी हो जाती है। कमायी का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर मेला आयोजन समिति को मिलता है। संस्कृति और परंपरा की आड़ में चल रहा यह गोरखधंधा कई वर्षों से चला आ रहा है।

खास बात तो यह है कि मेला समिति में 200 से भी ज्यादा बाउंसरों की फौज केवल इसी बात का ध्यान रखती है कि कहीं कोई आम आदमी या पत्रकार वीडियो या फोटो तो नहीं खींच रहा यहां तक कि पुलिस भी फोटो-वीडियो लेने वालों को ऐसा करने से रोकती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मेले में राई नाच केवल भीड़ जुटाने के लिए कराया जाता है ताकि जुआ खेलने के लिए भीड़ जुट सके। राई नाच करने वाली घुमंतू जाति के बेड़नियों के समूह में पांच से 10 सदस्य तक होते हैं।

दमोह जिले की पथरिया विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक लखन पटेल का यह गृह-ग्राम है। भाजपा विधायक इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक मंडल में भी शामिल हैं। वीडियो में भाजपा विधायक मेले में शिरकत करते देखे जा सकते हैं। पुलिस और कार्यक्रम आयोजकों की निगाहों से बचकर मोबाइल से बनाए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस मेले में गश्त करती है लेकिन किसी को जुआ खेलने से रोकती नहीं है।

देखें कैसे खेला जाता है खुलेआम जुआ-

First Published on January 18, 2017 11:11 am