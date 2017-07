एमपी: मस्जिद जलाने की कोशिश के आरोप में नाबालिग लड़का गिरफ्तार, गांव में तनाव

मध्य प्रदेश के छिपनार गांव में गुरुवार (20 जुलाई) एक नाबालिग लड़के को मस्जिद में आग लगाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गांव के मुसलमानों के करीब एक दर्जन घर क्रोधित भीड़ ने जला दिया था। गुरुवार को जब गांव की मस्जिद से धुआं निकलता दिखा तो लोगों को चिंता हुई। जब गांववाले मस्जिद में पहुंचे तो वहां एक चटाई जलती देखी। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि लड़का इंदौर का रहने वाला है और छिपनार में रहने वाले अपने दादा-दादी के पास आया है। लड़के को सिहोर के किशोर एवं बाल न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय ने उसे कानूनी अभिरक्षा में भेज दिया है। इस महीने इसी गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति और एक नाबालिग हिन्दू लड़की के घर से भाग जाने के बाद गांव में तनाव फैल गया था और कुछ मुसलमानों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था।

एसडीपीओ अनिल त्रिपाठी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चश्मदीद गवाहों के अनुसार लड़के ने मस्जिद में लूटपाट और आग लगाने की कोशिश की थी और उसने ये बात स्वीकार भी की थी। गांववालों के अनुसार आठ जुलाई को लड़के के दादा-दादी का घर भी भीड़ ने जला दिया था। नाबालिग लड़के पर भारतीय दंड संहिता की धारा 436 और धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मस्जिद में केवल जली हुई चटाई मिली थी। पुलिस के अनुसार इस घटना के बाद एक बार फिर गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

जुलाई के पहले हफ्ते में तब तनाव फैल गया था जब एक मुस्लिम व्यक्ति एक नाबालिग हिंदू लड़की के संग घर से भाग गया था। घटना के बाद क्रोधित हिंदुओं ने मुसलमानों के कई घर जला दिए थे। बाद में युवक और नाबालिग लड़की को महाराष्ट्र से पुलिस ने पकड़ा। युवक पर पुलिस ने अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है।

First Published on July 21, 2017 9:47 am