उमा भारती ने जिस विदेशी कंपनी के खिलाफ खोला था मोर्चा उसने हीरा खनन का काम छोड़ा, 2700 कैरेट के माइक्रो हीरे दान में दिए

कई लोगों की तमन्ना होती है कि वह हीरे से जड़े हुए गहने पहने लेकिन हीरा बहुत महंगा होता है जिसके कारण हीरे से जड़े गहने पहनना उनके लिए केवल एक सपना बनकर रह जाता है। वहीं देश में एक ऐसी विदेशी कंपनी भी है जिसने 2700 कैरेट के हीरे दान में दे दिए। यह मामला मध्य प्रदेश का है जहां पर ऑस्ट्रेलिया की हीरा कंपनी रियो टिन्टो देश छोड़कर जा रही है। देश छोड़कर जाते-जाते इस कंपनी ने दरियादिली दिखाते हुए 2700 कैरेट के हीरे दान में दे दिए हैं। जेम और इंडस्ट्रियल क्वालिटी के इन हीरों को कंपनी ने पन्ना के हीरा कार्यालय को सौंप दिए हैं।

पिछले 16 सालों से यह कंपनी पन्ना और हीरा खोजने का काम यहां कर रही थी। इस कंपनी को बड़ी भारी मात्रा में छत्तरपुर जिले के बक्सवाहा से माइक्रो हीरों का भंडार मिला था। आपको बता दें कि यह कंपनी बिना अनुमति के राज्य में उत्पादन और उत्खनन का काम कर रही थी जिसके कारण यह हमेशा विवादों से घिरी रहती थी। विवादों से बचने के लिए ही यह कंपनी भारत छोड़कर जा रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए पन्ना कार्यालय के अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने बताया कि कंपनी को हीरों का भंडार मिला थी लेकिन वे भारत में काम बंद करके जा रहे हैं, इसलिए कंपनी ने ये हीरे हमें सौंपे हैं। इस मामले में और कोई जानकारी देने से अधिकारी बचते नजर आए।

इस ऑस्ट्रलियन कंपनी के देश छोड़कर जाने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कंपनी को खनन की अनुमति नहीं थी फिर भी इस कंपनी ने कैसे हीरों का इतना बड़ा भंडार निकाल लिया। साथ ही इसपर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसी पन्ना कार्यालय में क्यों इस कंपनी ने हीरों को दान में दिया है। इसके साथ एक बात और सामने आ रही है कि कंपनी को खनन के दौरान सिर्फ माइक्रो हीरे ही मिले थे या उन्हें बड़े हीरे भी मिले थे। अगर बड़े हीरे भी मिले तो वे हीरे कहां हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी के अवैध खनन के खिलाफ केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मोर्चा खोला हुआ था।

देखिए वीडियो - मध्य प्रदेश: महिला IAS से खनन माफिया ने की अभद्रता

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 18, 2017 11:41 am