मध्य प्रदेश: मधुमक्खियों के काटने से एक पुलिस वाले की हुई मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल

मध्य प्रदेश के गंधवानी मे मधुमक्खियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया जिससे एक पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी का इलाज गंधवानी के शासकीय अस्पताल मे चल रहा है। बताया जा रहा है कि गंधवानी मे हिन्दू संगठनों द्वारा शौर्य यात्रा निकाली जानी थी। जिसकी वजह से वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर कई पुलिसकर्मियो को तैनात किया गया था।

गंधवानी के जबरेश्वर महादेव मंदिर में कई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां मधुमक्खी का छत्ता भी है। इसी दौरान मधुमक्खियों ने अचानक से पुलिस जवानों पर हमला कर दिया। जैसे ही मधुमक्खियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया तो वहां हड़कंप मच गया।

हालांकि कि कुछ पुलिसकर्मी वहाँ से भाग खड़े हुए लेकिन इनमें से दो पुलिसवालों को मधुमक्खियों के झुंड ने घेर लिया और मधुमक्खियों ने इन दोनों के शरीर पर हर जगह काटा जिससे वह दोनो पुलिसकर्मी गंभीर रुप से घायल हो गये। घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को गंधवानी के शासकीय अस्पताल में ईलाज के लिये लाया गया जहाँ एक पुलिसकर्मी महेन्द्रसिंह पवार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य घायल पुलिसकर्मी मोहनसिंह गंभीर है और उसका इलाज जारी है।

घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुँचे और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसी शरारती तत्व ने मधुमक्खियों के छत्ते को जानबूझकर तो नही छेड़ा। फिलहाल यह जांच का विषय है।

First Published on January 25, 2017 11:20 am