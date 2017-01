मध्यप्रदेश: नोटबंदी के गाने पर जमकर थिरके विधायक मंगल सिंह धुर्वे

नोटबंदी को लेकर सभी दलों ने जमकर हंगामा किया था। सभी दलों ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को गलत बताया था। लेकिन मध्यप्रदेश के बैतुल जिले में अलग ही नजारा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि रविवार को बैतुल जिले के घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय स्टेडियम में रामसत्ता स्पर्धा आयोजित की गई। वहीं इस रामसत्ता स्पर्धा में घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल सिंह धुर्वे ने नोटबंदी गाने पर जमकर डांस किया।

स्टेडियम में चल रही राज्य स्तरीय रामसत्ता स्पर्धा में रविवार रात एक बजे के लगभग अपना प्रदर्शन कर रही भजन मंडली को आयोजकों द्वारा नोटबंदी पर गाना सुनाने के लिए कहा गया। भजन मंडली ने नोटबंदी पर जोरदार गाना सुनाया। इस स्पर्धा में कई शानदार गाने गए। लेकिन इस गाने पर घोड़ाडोंगरी विधायक मंगल सिंह धुर्वे खुद को नहीं रोक पाए और मंच से उठकर डांस करने लगे।

विधायक को देखकर अन्य लोगों ने भी उनके साथ डांस करना शुरू कर दिया। एक पल के लिए ऐसा माहौल हो गया, जिससे की सभी लोग नोटबंदी से बेहद खुश नजर आ रहे थे।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नंवबर को 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया था। प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद 500 और 2000 के नए नोट आए।

हालांकि शुरूआत में इस फैसले के चलते लोगों को कैश के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली पर लोगों ने पीएम के इस फैसले पर भरोसा जताया था और साथ ही उम्मीद भी जताई की हालात जल्द ही सुधरेंगे। वहीं विरोधी दलों ने पीएम के इस फैसले को लेकर आपत्ति जताई थी।

First Published on January 31, 2017 10:29 am