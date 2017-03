गायत्री मंत्र से मिली फैज आलम को ‘मुक्ति’

मध्य प्रदेश के शाजापुर में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाके के बाद इटावा जिले के लखना कस्बे के माहेश्वरी मुहाल से पकड़े गए दो भाइयों में बड़े भाई फैज आलम को लंबी पूछताछ के बाद निर्दोष मानकर क र रिहा कर दिया गया है। रिहा किए गए फैज आलम की बातों पर यकीन करें तो एटीएस अफसरों ने उससे धर्मिक कट्टरता से जुड़े सवालों के बीच संस्कृत का श्लोक सुनाने को कहा तो उसने गायत्री मंत्र सुना दिया। मंत्र सुनने के बाद एटीएस अफसरों ने उसे रिहा कर दिया। इटावा के एसएसपी शिवहरी मीना ने बताया कि मंगलवार को बकेवर इलाके के लखना के माहेश्वरी मुहाल से गिरफ्तार किए गए फकरे आलम को एटीएस ने आतंकी घटनाओं से जोड़ा है। लेकिन उसके बड़े भाई फैज आलम को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया है। वह अपने घरवालों के पास पहुंच गया है।

मंगलवार को क्राइम ब्रांच और एटीएस दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने के बाद कानपुर ले गई थी। पुलिस की विभिन्न शाखाओं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने दोनों भाइयों से लंबी पूछताछ की। इस पूछताछ में अधिकारियों ने बड़े भाई फैज आलम को निर्दाेष मानकर अपनी गिरफ्त से रिहा कर दिया। वहीं आतंकी घटनाओं में संलिप्त होने के संकेत मिलने पर फकरे आलम को एटीएस लखनऊ ले जाया गया है जहां उससे पूछताछ जारी है।

एटीएस की गिरफ्त से रिहा हुए फैज आलम ने बताया कि एटीएस और अन्य एजंसियों ने उससे लंबी पूछताछ की और उसके दोस्तों और दिल्ली के ठिकाने के बारे में गहराई से पूछताछ की। यही नहीं जांच टीम ने उसकी धार्मिक कट्टरता को भी परखा। जब गिरफ्तार हुए फैज ने जांच टीम को बताया कि वह सभी धर्माे का समान आदर करता है तो जांच टीम ने उससे कोई संस्कृत श्लोक सुनाने को कहा। इस पर फैज ने गायत्री मंत्र सुना कर जांच टीम को संतुष्ट किया। लंबी पूछताछ के बाद जब जांच कर रहे अधिकारी संतुष्ट हो गए तो उसे रिहा कर दिया।

क्राइम ब्रांच ने बाबू खां के घर से जिन दो भाइयों को संदिग्ध के तौर पर उठाया और उसके बाद घर की तलाशी ली, उससे इनके तार कथित तौर पर किसी बड़ी घटना से जुड़े होने की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन पकड़े गए दो युवकों की मां और बहनों ने इन्हें निर्दाेष बताते हुए किसी भी आतंकवाद की घटनाओं में शामिल होने से इनकार किया। उनका कहना है कि हम अपने परिवार का गुजारा ब्यूटी पार्लर चलाकर और लोगों के कपड़े सिलकर करते हैं।

क्राइम ब्रांच ने छापामारी करके पहले बाबू खां के छोटे बेटे फकरे आलम उर्फ रेशू को गिरफ्तार किया था। बाद में करीब रात 10 बजे क्राइम ब्रांच की टीम फिर बाबू खां के घर पहुंची और बड़े भाई फैज आलम उर्फ जीतू को भी अपने साथ ले गई थी। फकरे की मां आमना बेगम कहती हंै कि उनका बेटा मोहाली में अपनी बहन आबिदा और बहनोई नौशाद अहमद के पास रहकर सीजीसी कालेज से बीटेक मैकेनिकल की अंतिम वर्ष की पढ़ाई पढ़ रहा है। उसका बड़ा भाई फैज आलम दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सविर्सेज की तैयारी कर रहा है। आमना बेगम ने रोते हुए बताया कि अभी हाल में सोने की जंजीर बेचकर उसकी पढ़ाई की फीस भरी थी। वह अपनी बहन नाजमीन बानो की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था कि मंगलवार शाम पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 10, 2017 12:34 am