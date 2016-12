प्रेमी ने गर्भवती प्रेमिका को चलती ट्रेन से फेंका

एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक गर्भवती महिला को उसके प्रेमी ने चलती ट्रेन से फेंक दिया। हादसे में महिला का एक हाथ कट गया है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रेमी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक घटना मालदा जिले की है। पुलिस ने बताया कि कटिहार एक्सप्रेस ट्रेन मालदा जा रही थी। तभी किसी ने एक महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया।

महिला का एक हाथ कट चुका था और काफी खून बह जाने के चलते डॉक्टरों ने उसे फौरन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। महिला की शिनाख्त के बाद फौरन उसके घरवालों को सूचना दी गई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 36 साल की इस महिला के संबंध आशिम मंडल नामक युवक से थे। दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। युवक शादी का झांसा देता रहा, लेकिन उसने शादी नहीं की। इस बीच जब महिला गर्भवती हो गई तो आशिम ने शादी से साफ मना कर दिया।

बीते दिनों महिला के घरवालों ने आशिम के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। जिस पर आशिम पीड़ित महिला से शादी की बात करने लगा। आशिम लड़की को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। फिर वे कटिहार एक्सप्रेस में सवार हो गए। इसी दौरान मालदा के पास आशिम ने महिला को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में महिला के गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। वहीं आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है।

First Published on December 30, 2016 2:49 am