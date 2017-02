जानिए, कैसे 26 साल के लड़के ने एक साल में किया 3700 करोड़ रुपये का फ्रॉड

नोएडा में एक बड़े सोशल रैकेट का भंडाभोड़ हुआ है। 26 साल के ग्रेजुएट ने एक पोंजी स्कीम के तहत 6 लाख लोगों को अॉनलाइन लाइक्स कराने के धंधे से जुड़ने का वादा कर ठग लिया। नोएडा के सेक्टर 63 में अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने नाम से एक नकली कंपनी चलाई जा रही थी। इस स्कीम के तहत लोगों को अॉनलाइन यूआरएल उनके फोन पर भेजे जाते थे, जिस पर उन्हें क्लिक करना होता था। यह कभी-कभी दूसरों के फेसबुक या ट्विटर प्रोवाइल्स का लिंक होता था। इसके लिए एक नकली सर्वर स्थापित किया गया था। यह मामला उस वक्त सामने आया जब अनुभव मित्तल और उसके दो साथी-40 वर्ष के श्रीधर प्रसाद और 25 साल के महेश दयाल को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

एसटीएफ टीम ने इनके अॉफिस में गुरुवार को रेड डाली, जिसमें उन्हें 250 पासपोर्ट्स मिले हैं। पुलिस को यह भी पता चला है कि 520 करोड़ रुपये कंपनी के 12 बैंक खातों में डाले गए। फिलहाल अधिकारी कंपनी की बैलेंस शीट, इन्वेस्टर्स की जानकारी और जिनसे पैसे भेजे गए, उन अकाउंट्स की जांच कर रही है।

यह थी स्कीम: बताया गया कि socialtrade.biz के पोर्टल से जुड़ने के लिए आपको 5750 रुपये से लेकर 57,500 रुपये के बीच में कंपनी के अकाउंट में जमा करने हैं, उसके बदले वे हर मेम्बर को हर क्लिक पर 5 रुपये घर बैठे देगा। हर मेम्बर को अपने नीचे 2 और लोगों को जोड़ना होगा, जिसके बाद मेंबर को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। इन्फोर्समेंट एजेन्सीज़ से बचने के लिए यह फ्रॉड कम्पनी वर्चुअल वर्ल्ड में लगातार नाम बदल रही थी। पहले socialtrade.biz फिर freehub.com से intmaart.com से frenzzup.com और फिर 3W.com के नाम से फ्रॉड चल रहा था।

एेसे हुआ खुलासा : जब कई सदस्यों को पैसे मिलना बंद हुए, तो उन्होंने नोएडा के फेज़-3 थाने और सूरजपुर थाने में केस दर्ज कराया। बैंक खातों की जांच से सामने आया है कि यह फर्जीवाड़ा 37 अरब रुपये का है। एसटीएफ ने कंपनी की 500 करोड़ की रकम को ट्रैक करके सीज कर दिया है। नोएडा में इस फर्जीवाड़े के खुलासे से हड़कंप मच गया। एसटीएफ की तफ्तीश में आगे भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं।

PayTM के साथ 48 ग्राहकों ने की धोखाधड़ी, 6 लाख रुपए का लगाया चूना; CBI ने दर्ज किया केस, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 3, 2017 9:43 am