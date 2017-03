OROP प्रदर्शन में आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक को मुआवजा देने के केजरीवाल सरकार के फैसले को एलजी ने किया रद्द

पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रूपए का मुआवजा नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार के एक करोड़ रूपये के मुआवजे वाली फाइल को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लौटा दिया है। बता दें पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल नंवबर 2016 में दिल्ली में OROP के लिए जंतर-मंतर पर आत्महत्या कर ली थी जिसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 1 करोड़ रूपये देने का एलान किया था। फाइल लौटाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा, ‘राम किशन ग्रेवाल दिल्ली के नागरिक नहीं, हरियाणा के नागरिक हैं, इसलिए मुआवजा नहीं मिल सकता। ‘

वन रैंक, एक पैंशन को लेकर पूर्व सैनिक कई दूसरे पूर्व सैनिकों के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर पर बैठे थे। उन्होंने जंतर-मंतर पर नवम्बर 2016 में आत्महत्या की थी। जिसके बाद दिल्ली की राजनीति काफी गर्मा गई थी। इस घटना के बाद राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता उनके परिवार से मिलने भी गए थे। सीएम केजरीवाल ने ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया था।

केजरीवाल के एक करोड़ के एलान के बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि राम किशन ग्रेवाल दिल्ली के निवासी नहीं हैं। साथ ही ये भी कहा गया था कि दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने से खुदकुशी जैसे कदम का महिमामंडन होगा। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार का यूं मुआवजा देना खुदकुशी करने वालों को बढ़ावा देगा। साथ ही याचिका में कहा गया था कि राम किशन दिल्ली के निवासी नहीं थे। उन्हें दिल्ली की सरकार मुआवजा नही दे सकती। याचिकार्ता का कहना था कि यह 1 करोड़ की रकम दिल्ली के जनता द्वारा टैक्स में दिए पैसे हैं।

सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें याचिका में कोई आधार नजर नहीं आ रहा है आप ही बताइए सरकार ने किस कानून का उल्लंघन किया है? कोर्ट ने कहा कि अगर आपको सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोई आपत्ति है तो आप धरने पर बैठ जाइए और कहिए कि हम अगली बार आपको वोट नहीं करेंगे। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने 13 जनवरी 2017 को याचिका खारिज कर दी थी।

First Published on March 9, 2017 11:09 am