यूपी विधानसभा चुनाव में राजन यादन ने नामाकंन भरने के लिए एक अजीब तरीक अपनाया। नेता जी अर्थी पर सवार होकर नामांकन भरने के लिए पहुंचे। अर्थी पर सवार नेता जी को देखकर भीड़ उमड़ पड़ी। उसके समर्थक ‘राम-नाम सत्‍य है…’ का नारा लगाते सुने गए। बताया जा रहा है कि राजन यादव सर्व समभाव पार्टी के उम्मीदवार हैं। जो चौरीचौरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अर्थी पर बैठने वाले राजन ने कहा कि मेरा चुनाव कार्यालय श्मशान भूमि है। उन्हें उनके इलाके में “अर्थी बाबा” के नाम से जाना जाता है। पार्टी ने उन्हें टिकट उनकी ईमानदारी को देखते हुए दिया है। सर्व समभाव पार्टी के अध्यक्ष फिल्म अभिनेता राजपाल यादव हैं। इनकी पार्टी यूपी की 315 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो राज्य में सबसे पहले बिजली, पानी और सड़क की समस्या को दूर किया जाएगा।

यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बागपत जैसे जिले शामिल हैं। यहां के लिए 17 जनवरी से 24 जनवरी तक नामांकन होगा। पहले चरण में 11 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 69 सीटों पर 19 फरवरी को चुनाव होगा। चौथे चरण में 53 सीटों पर 23 फरवरी को चुनाव होगा। पांचवें चरण में 52 सीटों के लिए 27 फरवरी को तथा छठे चरण में 49 सीटों पर 4 मार्च को चुनाव होगा। सातवां चरण में 40 सीटों पर 8 मार्च को वोटिंग होगी। काउंटिंग 11 मार्च को कराई जाएगी।

बता दें पिछले 2012 विधान सभा चुनाव में सपा ने 29.13 प्रतिशत वोट हासिल करके राज्य में बहुमत हासिल कर सरकार बनायी। सपा को राज्य की 403 विधान सभा सीटों में से 224 पर जीत मिली। बसपा को 80, भाजपा को 47 और कांग्रेस को 28 सीटों पर विजय मिली। शेष सीटें अन्य को गईं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने खुद मुख्यमंत्री न बनते हुए अपने बेटे अखिलेश को सीएम बनवाया। वहीं वोट पाने के मामले में दूसरे नंबर पर बसपा रही जिसे 25.91 प्रतिशत वोट मिले। 2012 के विधान सभा चुनाव में भाजपा को 15 प्रतिशत वोट और कांग्रेस को 11.65 प्रतिशत वोट मिले थे।

यूपी चुनाव: BSP प्रत्याशी याकूब कुरैशी का कथित वीडियो आया सामने, कहा- RSS-BJP जीते तो चुनाव, नमाज और अजान बंद करा देंगे

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने सार्वजनिक सभा में व्यक्ति का बाल पकड़कर खींचा

First Published on February 10, 2017 11:37 am