लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने और कपल्स को परेशान करने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। वेलेंटाइन डे को दक्षिणपंथी संगठनों ने प्रतिबंधित कर रखा है। इस दिन किसी भी कपल के सार्वजनिक स्थान पर नजर आने पर उनके साथ मारपीट या छेड़छाड़ जैसी हरकतें सामने आती रही है। ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पुलिस होती है। लेकिन जब पुलिस द्वारा ही कपल के साथ मोरल पोलिसिंग की घटना सामने आए तो लोग कहां गुहार लगाएंगे। केरल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। केरल के एक कपल ने पुलिस पर मोरल पुलिसिंग का आरोप लगाया है। पीड़ित कपल ने इस घटना की फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की, जिसके बाद से पुलिस की आलोचना की जा रही है।

राज्य के तिरुवंतपुरम में मंगलवार को विष्णु और आरती नाम का कपल एक पब्लिक पार्क में बैठे थे। इस दौरान महिला पुलिस ने उनके पास आई और थाने चलने को कहा। उन्होंने कपल पर “सार्वजनिक स्थान में अभद्र काम” करने का आरोप लगाया। विष्णु ने इस घटना को फेसबुक पर लाइव कर दिया और पुलिस से पूछा कि हम क्या अभद्र हरकत कर रहे थे? क्या हमने किस किया? यहां हर तरफ कैमरा है। क्या हमने एक-दूसरे को हग किया? आप इस तरह से हमें परेशान नहीं कर सकते। जिसके बाद महिला कॉन्सटेबल ने एक महिला और एक पुरुष पुलिस कर्मियों को लेकर वहां आई। यह सभी लोग कपल पर पुलिस थाने चलने का दबाव बनाने लगे।

पुलिस की इस हरकत से नाराज विष्णु ने पुलिसकर्मियों से कहा कि अगर आपने कुछ भी अभद्रता देखी है तो उसे साबित करके दिखाए। उसने कर्मियों से कहा कि अगर एक गे या लेस्बियन कपल यहां एक-दूसरे के कंधे में हाथ डालकर बैठे होते हैं और सेल्फी क्लिक कर रहे होते तो उन्हें समस्या होनी चाहिए थी? पुलिस को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह कह रहे हैं कि उन्होंने कपल को किस करते हुए देखा है। विष्णु द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो को 23 घंटे में एक हजार से ज्यादा लोग शेयर और एक लाख से अधिक लोग इसे देख चुके हैं।

First Published on February 22, 2017 11:56 am