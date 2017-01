केरल के अस्पताल में पहली बार छाती चीर-फाड़ किए बिना बच्चे की हुई कॉस्मेटिक हार्ट सर्जरी!

भारत में पहली बार किसी बच्चे की कॉस्मेटिक हार्ट सर्जरी की गई है। केरल के एक अस्पताल ने यह अनोखा कारनामा किया है। इस तकनीक के जरिए बच्चों के दिल का ऑपरेशन बिना चीरा लगाए किया गया। ना तो किसी हड्डी में कट आया, न ही ज्यादा दर्द सहना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक इससे बच्चों को बीमारी से लंबे समय तक राहत मिलेगी। यह तकनीक पिछले दशक में यूरोप में काफी चर्चा में रही थी लेकिन वहां बड़ों की ही हार्ट सर्जरी होती थी। केरल में कोच्चि के माता अमृतानंदमयी अस्पताल में यह सर्जरी की गई है।

दिल का कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब है, वैकल्पिक दृष्टिकोण के साथ हृदय की शल्य चिकित्सा करना। इस प्रक्रिया में बच्चों के लिए नई तकनीक से साधारण ऑपरेशन किया जाता है। इसमें गर्दन के नीचे दाहिनी ओर एक छोटा खड़ा चीरा लगाया जाता है जिसे ट्रांस एग्जीलरी मिनिमली इनवैसिव पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी कहा जाता है।

इस तकनीक से की गई सर्जरी में चीरा शरीर पर आगे और पीछे की ओर नहीं दिखता है। लेकिन इससे उलट परंपरागत सर्जरी में दिल तक पहुंचने के लिए खड़ा चीरा गर्दन के नीचे और पेट के ऊपर छाती के बीचों बीच हड्डी काटकर लगाया जाता है।

अमृता इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ब्रजेश ने बताया कि यह भारत का एक मात्र ऐसा संस्थान है, जहां इस सर्जरी को सफलता पूर्वक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डॉ. ब्रजेश ने बताया कि अगर किसी केस में चीरा लगाने की जरूरत पड़ती भी है तो महज 5 सीएमएस के लिए ही रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इस खासियत की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस कॉस्मेटिक प्रक्रिया के तहत संस्थान द्वारा अब तक 6 बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। डॉ बृजेश ने कहा, अस्पताल शीघ्र ही बच्चों के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी के दिल में रोबोट की सहायता को शामिल करेंगे।

First Published on January 21, 2017 11:52 am