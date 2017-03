केरल: संघ-बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर फिर हमला, चार जख्मी

केरल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। रविवार (5 मार्च) को हुए इस हमले में RSS के चार और बीजेपी के एक कार्यकर्ता जख्मी हो गया। यह हमला केरल के कोजिकोड जिले में हुआ है। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPIM) पर यह हमला करने का आरोप लगा है। सभी को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस भी आरोपियों को पकड़ने में लग गई है। केरल में इन दिनों RSS और CPIM के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले RSS के दफ्तर पर बम से हमला किया गया था। उसमें RSS के कुछ कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उसके बाद CPIM की स्टूडेंट विंग के दो कार्यकर्ताओं को काट देने की भी खबर सामने आई थी।

ताजा विवाद मध्यप्रदेश के उज्जैन के संघ के नेता के एक बयान के बाद हुआ था। वहां कुंदन चंद्रवत नाम के सह प्रचार प्रमुख ने कहा था कि जो कोई भी केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन का सिर काटकर लाएगा वह उसको अपनी जमीन बेचकर एक करोड़ रुपए देंगे।

कुंदन ने कहा था, ‘केरल में हत्या का दोषी वो गद्दार समझता है कि हिंदुओं के खून में गौरव नहीं है, वो जज्बा नहीं है। मेरे पास इतनी संपत्ति है, 1 करोड़ से ज्यादा का घर है। मैं डॉक्टर चंद्रावत इस मंच पर यह घोषणा करता हूं, जो मुझे विजयन का सिर काटकर ला देगा उसके नाम मैं अपना मकान और संपत्ति कर दूंगा। लेकिन ऐसे गद्दारों को इस देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है।” गोधरा का जिक्र करते हुए आरएसएस नेता ने भाषण को और ज्यादा उग्र बना दिया। उन्होंने कहा, “भूल गए क्या गोधरा को… 56 मारे थे। 2000 कब्रिस्तान में चले गए। इसी हिन्दू समाज ने उन्हें अंदर घुसा दिया। वामपंथियो सुन लो! तुमने 300 प्रचारक और कार्यकर्ताओं की हत्या की है.. इसके बदले में हम भारत माता को 3 लाख नरमुंडो की माला पहनाएंगे।” विवाद होने पर उन्हें संघ से निकाल दिया गया था।

First Published on March 5, 2017 11:28 am