केरल: मेडिकल कॉलेज के मालिक का दावा MCI से मान्यता दिलाने के लिए बीजेपी नेता ने की 17 करोड़ की डिमांड

केरल बीजेपी अध्यक्ष कुम्मनम राजशेखरन के निर्देश के बाद पार्टी ने अपनी जांच में एक नेता को भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया है। बीजेपी नेता आरएस विनोद ने एक मेडिकल कॉलेज के मालिक से कथित तौर पर 5 करोड़ 60 लाख रुपये की घूल लेकर उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से मान्यता दिलाने का वादा किया। पार्टी के दो वरिष्ठ सदस्यों की कमेटी के मुताबिक विनोद ने इस मामले में पैसे लेने की बात खुद कुबूल की है। एस आर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन आर शाहजी ने मई महीने में विनोद को यह रकम देने की बात पार्टी को बताई थी। शाहजी का दावा है कि एमसीआई से अपने कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए ऐसा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद ने यह रकम दिल्ली में एक दलाल को हवाला के जरिए भेजी।

पार्टी कमेटी की जांच में शाहजी ने दावा किया है कि विनोद ने उन्हें दिल्ली के उस दलाल के बारे बताते हुए कहा था कि वह एमसीआई को प्रभावित कर उनके कॉलेज के लिए मान्यता दिला सकता है, क्योंकि ऐसा काम वह पहले भी कर चुका है। शाहजी के मुताबिक राकेश श्रीवास्तव नाम के एक शख्स, जिसने खुद को बीजेपी राज्य अध्यक्ष का निजी सचिव बताया था, उसने कथित तौर पर दलाल की मुलाकात विनोद के जरिए उनसे (शाहजी) करवाई थी। शाहजी ने कमेटी को यह भी बताया कि एमसीआई से मान्यता दिलाने के लिए विनोद ने कुल 17 करोड़ रुपये की डिमांड की थी। शाहजी के मुताबिक, पैसे देने का बाद भी एमसीआई के कॉलेज का मुआयना करने बाद भी उन्हें मान्यता नहीं दी गई।

वहीं कमेटी ने अपनी जांच में कहा है कि विनोद ने शाहजी से पैसे लेने की बात कुबूल की है लेकिन यह रकम कारोबारी मक्सद से ली गई थी। पार्टी ने अपनी जांच में 6 लोगों से पूछताछ की है जो इस मामले में कथित रूप से संलिप्त है। कमेटी की रिपोर्ट में राज्य के महासचिव एम टी रमेश का भी नाम है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में रमेश ने कहा कि उन्होंने किसी से भी पैसे नहीं लिए। पार्टी ने अपनी जांच में कार्रवाई करने की बात कही है।

First Published on July 20, 2017 8:58 am