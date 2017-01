केरल में RSS के जानलेवा हमलों का शिकार हैं वामदल: माकपा 

केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की सत्ता में वापसी के बाद से अपने छह कार्यकर्ताओं के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने का दावा करते हुए मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने शुक्रवार (27 जनवरी) को आरोप लगाया कि वास्तव में वाम पार्टियां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और उसके संगठनों के जानलेवा हमले का शिकार हो रही हैं। कन्नूर में माकपा की सभा के समीप गुरुवार को हुए बम विस्फोट की निंदा करते हुए पार्टी ने ‘आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से इस तरह के हिंसक हमले तुरंत बंद करने’ को कहा है।

पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “हिंसा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए अपने राजनीतिक आधार में विस्तार करना आरएसएस का गेम प्लान है और यही उसकी मानक पद्धति है।”

माकपा पोलित ब्यूरो ने एक बयान जारी कर कहा है, “भाजपा-आरएसएस के गुंडों द्वारा किए गए हमलों से इस झूठ की एक बार फिर पुष्टि हो गई है कि केरल में खास तौर पर कन्नूर में आरएसएस-भाजपा के कार्यकर्ता हमलों के शिकार हो रहे हैं।” इससे पहले बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी. मुरलीधर राव ने केरल के राज्यपाल पी. सदाशिवम से मुलाकात कर उन्हें ‘आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ताओं पर माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा हमले तेज किए जाने’ के बारे में जानकारी दी थी।

माकपा ने कहा है, “यह हकीकत है कि केरल में माकपा और सत्ताधारी एलडीएफ के अन्य घटक दलों के कार्यकर्ताओं पर आरएसएस और उसके संगठनों द्वारा जानलेवा हमले किए जा रहे हैं।” माकपा ने कहा है, “वर्तमान एलडीएफ सरकार के सत्तासीन होने के बाद कम समय में ही छह माकपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है और उसके कई अन्य कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आरएसएस द्वारा शुरू किए गए क्रूर हमलों में पार्टी कार्यालय और उसके सदस्यों के घर नष्ट कर दिए गए हैं। पोलित ब्यूरो आरएसएस-भाजपा से इस तरह के हमलों को तत्काल रोकने की मांग करता है।”

January 28, 2017