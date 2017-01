केरल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, CPM पर लगा आरोप, पार्टी ने किया हड़ताल का ऐलान

केरल में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। घटना राज्य के कन्नुर जिले की है। 52 वर्षीय मुल्लाप्रम एजुथान संतोष की बुधवार रात को उस वक्त हत्या कर दी गई, जब वे अपने घर पर अकेले थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस हत्या के पीछे सीपीआई-एम का हाथ बताया है। साथ ही भाजपा ने कन्नुर में हड़ताल की घोषणा की है। पुलिस ने कुछ लोगों को अपनी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह एक राजनीतिक हत्या है।

संतोष पर अज्ञात व्यक्ति ने बुधवार रात करीब 11 बजे हमला कर दिया। इसके बाद पड़ोसी और पुलिस उसे अस्पताल ले गई। लेकिन उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। संतोष के घऱ में उनकी मां, पत्नी और दो बच्चे हैं। भाजपा की जिला यूनिट ने इसके बाद गुरुवार को शहर में हड़ताल की घोषणा कर दी। भाजपा ने इस हादसे में राज्य के सीएम से सफाई मांगी है। घटना सीएम की विधानसभा सीट के नजदीक हुई है। संतोष पिछले पंचायक चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार थे। पिछले साल कन्नुर में कम से कम छह पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसमें आरएसएस और सीपीआई-एम दोनों के कार्यकर्ता शामिल हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 19, 2017 9:58 am