महिला की मदद के लिए 56 साल के इस पुलिस वाले ने कई किलोमीटर तक धकेली स्कूटी तो कमिश्नर ने कहा -शाबास

किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस तरह हाथ की सभी उंगलियां एक समान नहीं होती उसी तरह दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। पुलिस वालों के बारें में कई बार अच्छी कहानियां सुनने को मिलती हैं तो वहीं कई बार खराब लेकिन 26 जनवरी को बेंगलुरु के ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक महिला की मदद की। रात को घर जाते समय महिला की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया जिसके बाद निर्मला नाम की महिला को अकेले रुकना पड़ा। तभी वहां से नारायण नाम के पुलिस वाले महिला की मदद की।

निर्मला नाम की महिला के अनुसार नारायण ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। जिसके बाद महिला ने उन्हें बताया कि उसकी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया है और वो अपने पति का इंतजार कर रही हैं। नारायण ने उन्हें सलाह दी की अकेला यहां खड़ा रहना सेफ नहीं है। आपको किसी सेफ जगह पर चली जाना चाहिए।

नारायण ने दे दी अपनी स्कूटर- नारायण ने निर्मला को अपनी स्कूटर दी और उसे मेकरी सर्कल नाम की जगह पर पहुंचने को कहा। नारायण महिला की स्कूटर को धक्का देते हुए मेकरी सर्कल तक पहुंचे। जबतक महिला के पति भी वहां पहुंच चुके थे।

घर पहुंचने के बाद निर्मला ने बेंगलूरु पुलिस को टैग करते हुआ लिखा की। मिस्टर नारायण ने ये उदारहण सेट किया है कि POLICE POLITE होती है और दोस्त भी। निर्मला ने अपील की कि इसी ज्यादा से ज्याद शेयर करें।

पुलिस कमिश्नर ने की तारीफ- पुलिस आयुक्त हेमंत निंबालकर ने ट्वीटर पर लिखा कि “श्री नारायण हमें तुम पर गर्व है।

We are proud of you Mr Narayan ASI! Because of you people on the road, Karnataka Police Flag flies high… @CPBlr @PTI_News @ANI_news pic.twitter.com/3m9B0xevq3

— Hemant Nimbalkar IPS (@crimebangalore) January 27, 2017