शशिकला कैदी नंबर 9234: जेल में फर्श पर बीती पहली रात, नाश्ते में मिला चावल-चटनी

एआईडीएमके महासचिव वीके शशिकला ने जेल में अपनी पहली रात फर्श पर सोकर बिताई। शशिकला ने जज से विशेष सुविधा वाली कोठरी मांगी थी, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। शशिकला को कैदी नंबर 9234 का टैग दिया गया है। उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को दोषी ठहराया गया था और कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा था। इस मामले में उन्हें चार साल की सजा हुई है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 61 वर्षीय शशिकला के साथ जेल की कोठरी में दो और महिलाएं भी रह रही हैं। हालांकि, यह स्षष्ट नहीं हुआ कि जेल की कोठरी में वे इल्लावरासी के साथ हैं या फिर किसकी ओर के साथ। इल्लावरासी को भी शशिकला के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया था। शशिकला को सोने के लिए चारपाई देने का फैसला डॉक्टरों द्वारा गुरुवार को लिया जाएगा। जेल अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को शशिकला ने नाश्ते के तौर पर चटनी के साथ इमली चावल खाया। उन्होंने कुछ मिनट के लिए ध्यान भी किया।

बुधवार शाम को सरेंडर करने वाली शशिकला ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र करते हुए जज से अपील की थी कि उन्हें क्लास वन कोठरी दी जाए। क्वाल वन सेल में प्राइवेट टीवी, घर का बना हुआ खाना, सप्ताह में दो बार मांसाहारी खाना और एक पंखा मिलता है। लेकिन उनकी यह मांग ठुकरा दी गई। उन्होंने ध्यान लागने के लिए जगह की भी मांग की थी। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है, ‘शशिकला को कोई सुविधाएं नहीं दी जाएगी।’ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जेल में मोमबती बनाने का काम सौंपा गया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह कहना जल्दबाजी होगी।

बता दें, साल 2014 में भी शशिकला ने तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के साथ इसी जेल में चार सप्ताह बिताए थे। लेकिन अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन अब जेल के बाहर कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, पिछली बार पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर ही ढेरा जमाया हुआ था।

जेल गई शशिकला; पन्नीरसेल्वम और पलानीसामी के बीच मुख्यमंत्री बनने की जंग

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 16, 2017 10:34 am