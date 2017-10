महिला पुलिसकर्मी की बहादुरी से पकड़ा गया खूंखार गैंगस्टर, अब सीएम करेंगे सम्मानित

कर्नाटक के कलाबुरगी में एक महिला पुलिसकर्मी ने बहादुरी से दो खूंखार गैंगस्टर को भागने से रोक दिया। महिला पुलिसकर्मी ने गैंगस्टर को भागने से रोकने के लिए उनपर हवाई फायरिंग की। जिसका जवाब उन्होंने भी दिया। इस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। महिला पुलिसकर्मी की बहादुरी को देखते हुए आईजीपी ने मुख्यमंत्री से मेडल दिलाने का भरोसा दिलाया है। राज्य में यह पहली बार है जब किसी महिला पुलिसकर्मी ने खूंखार गैंगस्टर से सामना किया और उन्हें भागने से रोक दिया।

आईजीपी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री से महिला पुलिसकर्मी को मेडल दिलाने की बात कहेंगे। साथ ही जो अन्य दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन्हें नकद ईनाम दिया जाएगा। आईजीपी ने कहा कि इन गैंगस्टर पर गुना एक्ट लगाया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि ये एक साल से पहले बाहर न आएं।

Kalaburagi (Karnataka): 2 cops, including a lady inspector, injured when they opened fire on 2 rowdy-sheeters to prevent them from escaping pic.twitter.com/o0bAkXoMhH

